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"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников

19:30, 01 дек 2021
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"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников

Французская судостроительная компания ОСЕА и украинская компания НИБУЛОН подписали контракт о строительстве 5 судов для нужд Госпогранслужбы Украины в Николаеве, еще 15 уже строятся во Франции.

"Между французской судостроительной компанией ОСЕА и украинской компанией Нибулон был подписан контракт о строительстве пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в Николаеве", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.
В министерстве уточнили, что в общей сложности украинские пограничники получат 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. 
"Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами", - сообщили в МВД.
Реализация такого проекта стала возможной благодаря подписанию в 2019 году рамочного межправительственного соглашения между Украиной и Францией. В целом, она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских кораблей на сумму 136,5 млн евро с локализацией части производства в Украине.
Соглашение подписали представители двух судостроительных компаний.
"После того как представители французской компании провели изучение украинских предприятий, они выяснили для себя то, что Украина производит одни из лучших в мире надувные лодки с жестким корпусом - марки Brig. В будущем этими лодками будут укомплектованы 20 судов для Госпогранслужбы Украины. После работы на украинском рынке ОСЕА решила базово комплектовать свои суда украинскими надувными лодками. Кроме заказа МВД французская компания уже обсуждает подписание двух крупных контрактов на производство кораблей в новой комплектации с украинскими лодками Brig", - отмечается в сообщении.
Ожидается, что все пять кораблей будут спущены на воду с Николаевского завода до конца 2023 года.


Источник: пресс-служба МВД Украины

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