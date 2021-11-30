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Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета

23:00, 30 ноя 2021
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Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета

10-летняя украинка Елизавета Биденко стала чемпионкой мира по танцам в категории балет. Девочка была самой молодой участницей в соревнованиях, но сумела обойти соперниц из Англии, Испании, Франции и Польши. Лиза занимается балетом с 4 лет.

"Я сначала даже не поняла, что произошло. Вышла, очень рада была", – поделилась пережитыми после победы эмоциями юная балерина.
Перед Чемпионатом Лиза тренировалась по четыре часа в день. Учитывая такой плотный график, у девочки практически не остается свободного времени. Но говорит, что это ей нравится. Сразу после возвращения домой с соревнований она продолжила тренировки, готовясь к новым испытаниям.
Тренер девочки не сомневается, что из нее получится настоящая "мировая звезда":  "Приходит на уроки и через несколько минут она уже мокрая, она использует тот потенциал, который только может быть".
"У нас постоянно поднята нога, постоянно шпагат, мы спим в шпагате, сидим в шпагате и едим в шпагате", – рассказал отец с гордостью.

Источник: УНИАН

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