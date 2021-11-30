"Поддержать"
Тренды:
Новости
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Никакого хвастовства: в Китае запретили звездам демонстрировать роскошную жизнь
IKEA повернули придбані 60 років тому меблі, а бібліотеці - книгу, що взяли 110 років тому
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Искуственный интеллект: последствия глобального внедрения
КСУ бунтует: не стал принимать присягу судей, назначенных Зеленским
Адмирал Березовский приказал сложить оружие и сдать Крым россиянам: будет суд
Мы будем есть дорогой хлеб из третьесортной муки – в чем причина
Президента Зеленского стабильно поддерживает около 25% граждан Украины. А почему?
Альбом ABBA бъет рекорды: возглавляет чарт Великобритании
По меньшей мере 4,5 млрд долларов хотят отсудить у Украины китайские инвесторы "Мотор Сич"
Аварии дня: утечка аммиака в Винницкой области и взрыв на Бурштынской ТЭС
Если завтра переворот: эхо уникальной президентской пресс-конференции
Юрий Бутусов будет судиться с президентом Зеленским из-за ложных высказываний
Зеленский своим заявлением на пресс-конференции обвалил акции компании Ахметова
Все новости
Общество / Шоу бизнес

Никакого хвастовства: в Китае запретили звездам демонстрировать роскошную жизнь

22:30, 30 ноя 2021
92

Никакого хвастовства: в Китае запретили звездам демонстрировать роскошную жизнь

Китайские власти запретили местным знаменитостям "хвастаться богатством" или "экстравагантными удовольствиями" в социальных сетях.

Согласно заявлению китайского агентства по регулированию интернета, аккаунты знаменитостей и фан-клубов должны придерживаться общественного порядка, поддерживать основные социалистические ценности, здоровый образ жизни и хороший вкус.
Звездам также нельзя распространять слухи, публиковать ложную или частную информацию, провоцировать фанатов и побуждать участвовать их в "незаконном сборе средств или нерациональных инвестициях".
Кроме того, власти запретили проводить прямые трансляции 88 людям, в том числе китайско-канадскому рэперу Крису Ву, которого недавно обвинили в сексуальном насилии.
Такие меры принимают, чтобы избежать в сети скандалов со знаменитостями и фанатами, которые приводят к социальным беспорядкам.
Доступ к Twitter, Facebook и YouTube в Китае запрещен, поэтому жители используют внутренние сайты, которые блокируют цензуру, — Weibo, Renren и Youku.
Источник: Business Insider

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Мультимедиа
Смотреть еще
Культура / Видео / Спорт
Вчера, 23:00
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Гиперболоид президента Байдена против российского гиперзвука. 2021–2030
Гиперболоид президента Байдена против российского гиперзвука. 2021–2030
Древние курганы, римские поселения и уникальные монеты: археологический сезон-2021
Древние курганы, римские поселения и уникальные монеты: археологический сезон-2021
Сумеет ли NASA сбить опасный для Земли астероид: миссия века
Сумеет ли NASA сбить опасный для Земли астероид: миссия века
Как Ермак отпраздновал свой юбилей на госдаче — расследование
Как Ермак отпраздновал свой юбилей на госдаче — расследование
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще