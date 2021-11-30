Никакого хвастовства: в Китае запретили звездам демонстрировать роскошную жизнь

Китайские власти запретили местным знаменитостям "хвастаться богатством" или "экстравагантными удовольствиями" в социальных сетях.

Согласно заявлению китайского агентства по регулированию интернета, аккаунты знаменитостей и фан-клубов должны придерживаться общественного порядка, поддерживать основные социалистические ценности, здоровый образ жизни и хороший вкус.

Звездам также нельзя распространять слухи, публиковать ложную или частную информацию, провоцировать фанатов и побуждать участвовать их в "незаконном сборе средств или нерациональных инвестициях".

Кроме того, власти запретили проводить прямые трансляции 88 людям, в том числе китайско-канадскому рэперу Крису Ву, которого недавно обвинили в сексуальном насилии.

Такие меры принимают, чтобы избежать в сети скандалов со знаменитостями и фанатами, которые приводят к социальным беспорядкам.

Доступ к Twitter, Facebook и YouTube в Китае запрещен, поэтому жители используют внутренние сайты, которые блокируют цензуру, — Weibo, Renren и Youku.

Источник: Business Insider