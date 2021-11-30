КСУ бунтует: не стал принимать присягу судей, назначенных Зеленским

Конституционный Суд Украины отсрочил приведение к присяге Оксаны Грищук и Александра Петришина, которых Президент Владимир Зеленский на днях своими указами назначил судьями КСУ. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря во вторник.

“Сегодня Конституционный Суд Украины на специальном пленарном заседании, созванном по требованию 11 судей, отсрочил приведение к присяге новоназначенных судей Конституционного Суда Украины до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте Президента Украины”, — написала Совгиря в Telegram.

Напомним

Верховный Суд признал противоправным и упразднил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Речь идет об указе, который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 27 марта и отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Зеленский решил уволить указом Александра Тупицкого с должности главы Конституционного Суда Украины, ведь по его мнению, работу судьи сопровождали разные политические и бизнес-группы.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных свидетельских показаний (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) — и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ. Тупицкий фигурант и других дел.

Источник: УНН



