Альбом ABBA бъет рекорды: возглавляет чарт Великобритании

Первый студийный альбом ABBA за почти 40 лет поднялся на вершину британских чартов, став самым быстро продаваемым альбомом года, сообщила в пятницу официальная компания Charts Company.

«Voyage» шведского квартета собрал 204 000 продаж чартов за семь дней с момента его запуска в прошлую пятницу. Альбом стал самым продаваемым за последние восемь лет.

Последним рекордсменом по размеру продаж стал альбом One Direction Midnight Memories в ноябре 2013 года.

ABBA, получившие мировую известность благодаря победе на конкурсе песни "Евровидение" 1974 года с песней "Waterloo", распались в 1982 году, через год после их последнего альбома "The Visitors".

"Voyage" - их 10-й альбом номер один в Великобритании: только семь других групп - The Beatles, Элвис Пресли, Rolling Stones, Робби Уильямс, Мадонна, Брюс Спрингстин и Дэвид Боуи - имели больше.

В заявлении группы говорится: «Мы так счастливы, что нашим поклонникам, кажется, понравился наш новый альбом так же, как и нам.

Из 204 000 проданных экземпляров 90% составляют физические копии, в том числе 29 900 на виниле, что делает его самым быстро продаваемым виниловым релизом 21 века.

Предыдущим рекордсменом была компания Arctic Monkeys "Tranquility Base Hotel & Casino", которая продала 24 500 виниловых копий в 2018 году.

Источник: ZN