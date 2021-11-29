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Музыка / Культура

Альбом ABBA бъет рекорды: возглавляет чарт Великобритании

20:00, 29 ноя 2021
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Альбом ABBA бъет рекорды: возглавляет чарт Великобритании

Первый студийный альбом ABBA за почти 40 лет поднялся на вершину британских чартов, став самым быстро продаваемым альбомом года, сообщила в пятницу официальная компания Charts Company.

«Voyage» шведского квартета собрал 204 000 продаж чартов за семь дней с момента его запуска в прошлую пятницу. Альбом стал самым продаваемым за последние восемь лет.
Последним рекордсменом по размеру продаж стал альбом One Direction Midnight Memories в ноябре 2013 года.
ABBA, получившие мировую известность благодаря победе на конкурсе песни "Евровидение" 1974 года с песней "Waterloo", распались в 1982 году, через год после их последнего альбома "The Visitors".
"Voyage" - их 10-й альбом номер один в Великобритании: только семь других групп - The Beatles, Элвис Пресли, Rolling Stones, Робби Уильямс, Мадонна, Брюс Спрингстин и Дэвид Боуи - имели больше.
В заявлении группы говорится: «Мы так счастливы, что нашим поклонникам, кажется, понравился наш новый альбом так же, как и нам.
Из 204 000 проданных экземпляров 90% составляют физические копии, в том числе 29 900 на виниле, что делает его самым быстро продаваемым виниловым релизом 21 века.
Предыдущим рекордсменом была компания Arctic Monkeys "Tranquility Base Hotel & Casino", которая продала 24 500 виниловых копий в 2018 году.

Источник: ZN

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