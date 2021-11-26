Юрий Бутусов будет судиться с президентом Зеленским из-за ложных высказываний

Украинский журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что будет подавать в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за высказываний, которые считает неправдивыми относительно себя.

Об этом Бутусов сказал в эфире Радио Свобода по окончании пресс-марафона.

«Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года лжи ему мало, он хочет еще», – сказал Бутусов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 ноября во время пресс-марафона, что журналист Юрий Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны.

Впоследствии Зеленский сказал, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе и обращаясь к Бутусову:

«Я вам скажу: на вашей совести смерти людей. После этого – сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами».

Также Зеленский заявил, что СНБО ввел санкции против контрабандистов, среди которых есть спонсор Бутусова.