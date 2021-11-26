После пресс-марафона Зеленского журналистку "Прямого" отправили в больницу

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон для журналистов изданий, которые он посчитал "основными". Не аккредитованные на пресс-конференцию журналисты других изданий собрались на протестную акцию.

Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире, поэтому реакция общества последовала незамедлительно.

В то же время охрана Президента Владимира Зеленского жестко оттеснила журналистов, которые собрались на пикет возле заведения, где проходил пресс-марафон главы государства, сообщает УНН.

Охране было приказано “убирать людей” возле машин, когда Президент завершил мероприятие и шел от здания к машине. После этого, охрана президента начала отталкивать журналистов, которые пытались задать Зеленскому вопрос.

Охрана грубо оттесняла представителей СМИ во время посадки Зеленского в автомобиль, После этого свидетели увидели, как журналистка телеканала "Прямой" упала с капота автомобиля кортежа Зеленского на плитку.

В Telegram-канале украинского проекта Klymenko Time сообщается, что на самом деле автомобиль никого не сбивал. "Охранники толкнули журналистку, и она упала на машину и потом упала с нее. Ее не сбивало авто, но ситуация не многим лучше", - отмечается в сообщении.

Как известно, Зеленский сегодня провел пресс-марафон, на который было приглашено всего 30 представителей СМИ.

Журналисты, которых по неизвестным причинам на мероприятие не пригласили, собрались на Арсенальной на пикет в знак протеста.