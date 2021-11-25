"Альянс готов", считает Дуда и советует НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге

Президент Польши Анжей Дуда предложил НАТО повысить готовность сил Альянса на восточном фланге. Об этом он заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

“Мы предложили господину Генеральному секретарю повысить готовность сил НАТО в этой части Европы вдоль восточного фланга, рассмотреть возможность увеличения там военного присутствия, рассмотреть возможность усиления миссии по охране воздушного пространства, действия всевозможных миссий наблюдения и патрулирования той части границы НАТО, той части восточного фланга НАТО, чтобы убедиться, что всем возможным агрессорам дано понять, что Североатлантический альянс готов”, — сказал Дуда.

“Мы не только готовы защищать Североатлантических союзников, но и обращаем внимание на безопасность наших партнеров за пределами Североатлантического союза, с которыми мы сотрудничаем, таких как Украина. Потому что сегодня безопасность Украины действительно находится под угрозой”, — подчеркнул он.

Так, на брифинге президент Польши сообщил, что сообщил Генеральному секретарю НАТО ситуацию с безопасностью, с которой альянс имеет дело на восточном фланге “в широком смысле этого слова”.

Он также сообщил, что предоставил информацию, которую Польша получает относительно безопасности Украины.

“Действительно, мы видим передислокацию российских войск вокруг украинской границы как в ее северной части, так и в районе Донецка и Луганска, в районе Крыма. Таким образом, можно сказать, что это происходит на всей границе украинско-российской и белорусской границы. Вдоль этих границ мы видим передвижение российских войск. Поэтому я заверил господина генерального секретаря, что мы очень серьезно относимся к ситуации и внимательно следим за тем, что там происходит”, — добавил президент.

Напомним

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказывал мнение, что Россия готовится к нападению на нашу страну в конце января или начале февраля 2022 года.

Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться.

Украина, со своей стороны, в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

В минувшую пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что сейчас точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.



