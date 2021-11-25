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Что происходит в Лиге чемпионов: капитуляция Шахтера, Вернидуб в игре, эксперимент Зинченко

18:00, 25 ноя 2021
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Что происходит в Лиге чемпионов: капитуляция Шахтера, Вернидуб в игре, эксперимент Зинченко

Вечер среды подарил мало приятных новостей. Шахтер снова проиграл, Юрий Вернидуб не сумел сделать очередное чудо, а Александр Зинченко вышел в старте на центральный матч тура, однако откровенно не впечатлил.

Чуда не произошло и Шахтер снова проиграл. Нулевые ничьи с Интером наконец-то сменились на поражение, типичное для украинских клубов в этом сезоне. Снова без голов, снова со слабыми попытками отыграться, когда уже все почти потеряно. Следовательно, за тур до конца группового этапа вслед за Динамо теперь и Шахтер упустил все шансы на евровесну. Что там говорить – в 10 матчах наши гранды забили два гола на двоих.
Мадридцы отомстили команде Юрия Вернидуба. В родных стенах Шериф не выдержал давления и уступил Реалу. Несмотря на это, тираспольцы продолжат выступления в еврокубках весной. Матч с Шахтером в заключительном туре будет иметь формальный статус.
Трудная кадровая ситуация заставляла Хосепа Гвардиолу экспериментировать. В центре поля на важный матч против ПСЖ тренер выпустил Александра Зинченко. На 49-й минуте украинец отдал неловкую передачу, с которой началась атака парижан и которую результативно завершил Килиан Мбаппе. Гвардиола отреагировал мгновенно и заменил Зинченко на Габриэла Жезуса. До конца поединка хозяева не просто отыгрались, но и сумели победить. Портал WhoScored оценил Зинченко предпоследней оценкой в составе Сити – 6,11.

Источник: Сборная 24


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