Сумеет ли NASA сбить опасный для Земли астероид: миссия века

24 ноября в 08:21 утра по Киеву из Калифорнии запустили ракеты Falcon 9 с аппаратами миссии Double Asteroid Redirection Test. Следующей осенью в промежутке между 26 сентября и 1 октября "снаряд" DART на скорости около 6,6 км/с разобьют об астероид, сообщает Liga.net.

Осенью 2022-го система 65803 Didymos, состоящая из двух космических глыб, пройдет в 11 млн км от Земли. 550-килограммовый DART нацеливают на 160-метровый Диморф – "луну" более крупного компаньона, 780-метрового Дидима. Столкновение будет почти лобовым; оно, как предполагается, затормозит глыбу менее чем на 1% (переведет ее на более низкую орбиту и сократит виток вокруг Дидима на несколько минут). В рамках такой "атаки" ученые впервые в истории проверят возможность изменения траектории космического тела на случай, если в будущем какой-то астероид или комета будут угрожать Земле столкновением.

Ранее ученые просчитали, что падение астероида размером более 1 км будет иметь глобальные последствия для земной цивилизации. Существует ~1% вероятности, что в ближайшие 100 лет Земля "наткнется" на 100-метровый астероид; вероятность столкновения с чем-то размером полкилометра примерно в 10 раз меньше.

Упаковка DART под головной обтекатель

Как шутят в NASA, "мы проверим технологию, при которой услуги Брюса Уиллиса могут и не понадобиться". Это отсылка к голливудскому фантастическому блокбастеру "Армагеддон", где команда астронавтов во главе с героем Уиллиса спасают мир от астероида.

Поверхность Диморфа будет снимать камера DRACO. Изображения до удара будут передаваться на Землю в реальном времени.

LICIACube закрепили на шине DART

Удар сфотографирует стартующий вместе с DART итальянский кубсат LICIACube. Этот вооруженный двумя оптическими камерами 14-килограммовый микроспутник 6U-размера отсоединится от DART за 10 суток до столкновения, подлетит к Диморфу и снимет его спустя три минуты после удара. После первых исследований LICIACube более обстоятельно последствия столкновения оценит примерно через четыре года европейский зонд Hera. А до того это будут делать наземные телескопы.

Зонд Hera и два кубсата-компаньона

Миссия DART протестирует несколько инновационных технологий, в том числе новую автономную систему оптической навигации SMART Nav. Она работает в связке с DRACO, и будет направлять DART в последние четыре часа перед ударом. Также миссия продемонстрирует работу высокоэффективных солнечных элементов на выдвижных панелях ROSA. Они обеспечивают в три раза больше энергии, чем стандартные.

Самая большая ракета в истории: SpaceX в полной сборке

DART также проверит ионный двигатель NEXT-C. Он не является основной двигательной установкой зонда (там 12 гидразиновых) – это просто демонстратор. NEXT-C будет использовать электричество от солнечных панелей для создания электрического поля, которое ускоряет заряженные ионы ксенона до очень высоких скоростей. Теоретически такие двигатели могут разгонять аппараты до гораздо более высоких скоростей, чем обычные химические.

Взлет ракеты состоялся со стартовой площадки SLC-4E космодрома Космических сил США на базе Вандерберг. Это был третий полет для первой ступени. Отработанную B1063 успешно посадили на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

13 ноября 2021 года ракета SpaceX стартовала в светлое время суток: смотрите автономную посадку в океане ее первой ступени.

20 ноября Astra Space запустила ракету с Аляски и сумела выйти на орбиту: посмотрите на видео ликования в их ЦУПе.

Также в ноябре Канада и Украина начали строительство космодрома в провинции Новая Шотландия для украинской ракеты Циклон-4М.

В Китае разрабатывают свою модель отражения астероидной угрозы: там предлагают влиять на их траектории с помощью одновременного удара о поверхность объекта десятков сверхтяжелых космических ракет.



