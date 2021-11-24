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Демократия в действии: первая женщина-премьер Швеции подала в отставку сразу после назначения
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Демократия в действии: первая женщина-премьер Швеции подала в отставку сразу после назначения

23:15, 24 ноя 2021
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Демократия в действии: первая женщина-премьер Швеции подала в отставку сразу после назначения

Назначенная премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, ставшая первой женщиной-премьером в истории шведского парламента, подала в отставку через несколько часов после своего назначения. Об этом сообщает Reuters.

Еще утром шведский парламент избрал социал-демократку Магдалену Андерссон премьер-министром страны. Впервые в истории Швеции эту должность заняла женщина.
Андерссон уже успела очертить политические приоритеты на будущее: вернуть демократический контроль над школами и здравоохранением, отказаться от приватизации сектора социального обеспечения, сделать Швецию лидером в сфере борьбы с изменением климата.
Официально премьер-министром Магдалена Андерссон должна была стать после встречи с королем Карлом XVI Густавом в пятницу, 26 ноября.
Но...
В день избрания Андерссон на должность премьер-министра парламента Швеции, парламентарии рассматривали проект госбюджета. Большинство депутатов проголосовали за вариант, который представила оппозиция с консервативных, националистических “шведских демократов” и христианских демократов.
После такого решения партия “Зеленых” объявила, что выходит из коалиции с социал-демократами. Таким образом коалиционное правительство должно было подать в отставку, передает CNBC.
"Есть конституционная практика, согласно которой коалиционное правительство должно уйти в отставку, когда идет одна партия. Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого будет поставлено под сомнение”, - заявила Андерссон.


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