"Игра в кальмара" достала контрабандиста из Северной Кореи: его казнили

В Северной Корее к смертной казни приговорили мужчину, продававшего контрабандные диски с сериалом "Игра в кальмара". Об этом сообщило Radio Free Asia.

Как отмечают, контрабандист привез диски с "Игрой в кальмара" из Китая. Этот сериал запрещен в Северной Корее.

Старшеклассника, успевшего приобрести диск, приговорили к пожизненному заключению. Его шесть несовершеннолетних друзей, которые посмотрели сериал, получили по пять лет в исправительно-трудовом лагере.

Кроме того, по приказу властей Северной Кореи, уволили классного руководителя школьников, директора школы и их секретаря по делам молодежи. Также их исключили из Коммунистической партии.

Сообщают, что это первый случай, когда строгий закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры" применяли в отношении несовершеннолетних.

Закон предусматривает максимальное наказание, в частности смертную казнь, за просмотр, хранение или распространение видео и материалов СМИ из капиталистических государств, особенно из Южной Кореи и США.

Напомним

Сериал “Игра в кальмара” вышел на Netflix в этом году 17 сентября.

По сюжету, более 400 человек с серьезными финансовыми проблемами принимают участие в игре на выживание, где главный приз — почти 40 миллионов долларов. Участники соревнуются в различных детских играх, а тот, кто не справится — умирает.

Этот южнокорейский сериал стал самым популярным в истории Netflix. За 28 дней с момента премьеры он набрал 111 миллионов просмотров.