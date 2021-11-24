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"Игра в кальмара" достала контрабандиста из Северной Кореи: его казнили
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"Игра в кальмара" достала контрабандиста из Северной Кореи: его казнили

23:00, 24 ноя 2021
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"Игра в кальмара" достала контрабандиста из Северной Кореи: его казнили

В Северной Корее к смертной казни приговорили мужчину, продававшего контрабандные диски с сериалом "Игра в кальмара". Об этом сообщило Radio Free Asia.

Как отмечают, контрабандист привез диски с "Игрой в кальмара" из Китая. Этот сериал запрещен в Северной Корее.
Старшеклассника, успевшего приобрести диск, приговорили к пожизненному заключению. Его шесть несовершеннолетних друзей, которые посмотрели сериал, получили по пять лет в исправительно-трудовом лагере.
Кроме того, по приказу властей Северной Кореи, уволили классного руководителя школьников, директора школы и их секретаря по делам молодежи. Также их исключили из Коммунистической партии.
Сообщают, что это первый случай, когда строгий закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры" применяли в отношении несовершеннолетних.
Закон предусматривает максимальное наказание, в частности смертную казнь, за просмотр, хранение или распространение видео и материалов СМИ из капиталистических государств, особенно из Южной Кореи и США.
Напомним
Сериал “Игра в кальмара” вышел на Netflix в этом году 17 сентября.
По сюжету, более 400 человек с серьезными финансовыми проблемами принимают участие в игре на выживание, где главный приз — почти 40 миллионов долларов. Участники соревнуются в различных детских играх, а тот, кто не справится — умирает.
Этот южнокорейский сериал стал самым популярным в истории Netflix. За 28 дней с момента премьеры он набрал 111 миллионов просмотров.

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