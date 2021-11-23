Сборная Украины завоевала третье место в чемпионате мира по киберспорту - “CS:GO”

Завершился чемпионат мира от “IESF — International Esports Federation” по дисциплине “CS:GO” — IESF World Championship 2021, в рамках которого выступила и сборная Украины, сообщает Федерация киберспорта Украины.

По итогам сыгранных матчей сборная Украины заняла третье место. Чемпионом стала сборная Северной Македонии, а “серебро” забрала сборная Румынии.

Флаги “желто-голубой” страны защищал коллектив “esportsclubkyiv”, который представляют “uQlutzavr, Smash, byr9, s4 и amster”.

Отметим, что “IESF World Championship 2021” по дисциплине “CS:GO” прошел в Эйлате, Израиль. В турнире выступили 11 сборных.

Напомним, членами Международной федерации киберспорта есть 111 стран. В этом году в рамках всех дисциплин в отборочных на чемпионат мира от IESF приняли участие 105 стран.



