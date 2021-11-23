Харьков превратился в лидера резонансных ДТП

В Харьковской области за 10 месяцев этого года произошло 10,2 тыс. ДТП, в том числе со смертельным исходом 165. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков во время выездного заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент УНН.

“В последнее время именно харьковские дорожно-транспортные происшествия стали наиболее резонансными и шокирующими для всей гражданской общины. Несмотря на уменьшение дорожно-транспортных происшествий с погибшими и травмированными лицами (от 1,5 до 1,2 тыс.) наблюдаем рост общего количества ДТП (с 9,6 до 10,2 тыс.), в том числе со смертельным исходом (с 151 до 165)”, — рассказал Фильчаков.

По его словам, количество уголовных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта уменьшилось на 16% (858 против 718). По этому показателю регион возглавил 4 место в государстве после Киевской - 2745, Днепропетровской - 956, Одесской области - 911.

Фильчаков отметил, что достаточно острым является вопрос управления транспортным средством в состоянии опьянения и отказа от прохождения медицинского освидетельствования в случае совершения ДТП с пострадавшими и погибшими.

Он напомнил, что отсутствует нормативное-правовое регулирование процедуры принудительного отобрания биоматериалов у "потенциальных" виновников.

“К сожалению, количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими или травмированными детьми имеет тенденцию к увеличению. В текущем году зарегистрировано почти 2 сотни ДТП с их участием, в которых больше чем полторы сотни — получили травмы, 8 — погибли. Только в течение двух последних лет от ДТП пострадало 39 несовершеннолетних и 21 — малолетний. При этом количество пострадавших детей на сегодня уже достигло уровня прошлого года (30 человек)”, — рассказал Фильчаков.

Напомним

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий сообщал, что в Украине за 10 месяцев этого года произошло более 150 тыс. ДТП. Более 2,5 тыс. человек погибли в этих дорожно-транспортных происшествиях.



