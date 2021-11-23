Украинцы не покупают и не читают: в год тратят на книги всего 60 грн

Украинцы почти не читают. Research & Branding Group утверждает, что 57% населения совсем не интересуется книгами. А согласно данным Украинского института книги, в среднем наш соотечественник тратит на литературу 60 грн или 2 евро в год. Этого, как вы понимаете, хватит максимум на одну новую книгу (хотя таких цен уже давно практически нигде нет) или на два-три экземпляра из «вторички».

Как показывают результаты ноябрьского социологического опроса*, в настоящее время к числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43% украинцев. Большинство жителей страны (57%) сегодня практически не читает книг. При этом склонность украинцев к чтению книг в определенной мере зависит от их пола, возраста и уровня образования. Так, среди женщин читателей книг можно встретить несколько чаще, чем среди мужчин (соответственно, 47% против 38%). В возрастном плане читателями книг чаще всего является молодежь от 18-ти до 30-ти лет (51%), а реже всего – лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%). Наконец, среди лиц, имеющих высшее образование, удельный вес читателей книг заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно, 56% против 30%).

Если охарактеризовать регулярность, с которой читатели обращаются к чтению книг, то окажется, что среди них сложилось несколько групп, каждой из которых присуща своя частота чтения. В целом регулярность чтения во всех этих группах лежит в пределах от «практически каждый день» до «реже, чем раз в год». Наиболее многочисленными среди них являются группы читателей, читающих книги «несколько раз в месяц» (31%) и «несколько раз в неделю» (24%). Следует отметить, что почти трое из четырех читателей (72%) читают книги с частотой от «практический каждый день» до «несколько раз в месяц».

Говоря о регулярности чтения книг украинцами, нужно отметить некоторые особенности читателей, обусловленные полом и регионом проживания. Так, среди женщин лица, читающие книги «практически каждый день» встречаются значимо чаще, чем среди мужчин (соответственно, 16% против 10%). Среди жителей Центра и Юга Украины лица, читающие книги «практически каждый день» встречаются значимо чаще, чем среди жителей Востока (соответственно, 18% и 20% против 7%). С другой стороны, среди жителей Востока чаще, чем среди жителей Центра и Юга встречаются те, кто читает книги «несколько раз в год» (соответственно, 31% против 17% и 15%). А на Западной Украине наблюдается самый высокий удельный вес тех, кто читает книги «реже, чем раз в год» (9%).

В настоящее время среднестатистический читатель Украины прочитывает за год примерно 9 книг. Это хоть и немного, но на статистически значимом уровне, превышает аналогичный показатель 2017 года (примерно 7 книг). В среднем больше всего книг прочитывают наиболее пожилые (от 60 лет и старше) и наиболее молодые (18-29 лет) читатели Украины (соответственно, 10,7 и 9,8 книг). В региональном разрезе более читающими являются Центр и Юг Украины (соответственно, 10,8 и 9,7 книг в среднем), а читающими — Запад и Восток страны (соответственно, по 6,8 и 8,0 книг в среднем).

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Статистика наводит на неутешительную мысль: наш народ деградирует. Однако представителей гражданских организация и госслужащих волнует не столько низкий уровень образования людей, сколько то, что украиноязычные издательства не выдерживают конкуренции с русскими.

«Защита украинской книги — это вопрос не только бизнеса, но и национальной безопасности», — пишет «Экономическая правда». Видимо, этим принципом руководствуются всегда и везде, даже там, где он противоречит здравому смыслу. В РФ объем книжного рынка составляет 1,2 млрд долларов (в 10 раз больше нашего), а российские поставщики готовы отправлять литературу в соседние страны по дешевке. Но у нас, похоже, готовы отказаться от доступного товара в пользу более дорогого и менее востребованного.

Впрочем, в Украине пытаются заполнить пустоту на полках отечественным производителем. Пока получается слабо, но для этого предпринимаются кое-какие меры. Например, депутаты Верховной Рады разработали свежий законопроект «О стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения». В нем предлагается увеличить количество книжных магазинов, частично компенсируя стоимость аренды, а также дарить детям бесплатные книжные сертификаты. Авторы исследований, в свою очередь, пытаются апеллировать к иностранному опыту и узнать, что делают в Швейцарии, Литве и Франции, чтобы заставить людей читать. Но мы боимся, что в нашем случае это не поможет.

За опытом далеко ходить не надо. В той же УССР издавалось больше украинских книг, чем сейчас. Но для того, чтобы их продавали и покупали, нужен госбюджет, добросовестные чиновники, которые направят деньги по назначению, финансовые возможности у людей и время на то, чтобы посидеть вечером с классическим романом. А как этого добиться, если зарплаты едва хватает на еду и коммунальные услуги, а чтобы покрыть остальные потребности, необходимо работать на нескольких работах?

Проблема с чтением более глобальна, чем нам кажется. Сюда входит масса факторов — от социо-экономической ситуации в стране до неумения отдыхать без смартфона. И парой законопроектов и грантовых инициатив здесь не обойтись.



