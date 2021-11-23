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Угроза наступления РФ на Украину: на обеспокоенность нет времени, нужно действовать

18:00, 23 ноя 2021
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Угроза наступления РФ на Украину: на обеспокоенность нет времени, нужно действовать

Министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры из США и Великобритании готовы к активным действиям в случае вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины. Он отметил, что страны ЕС готовы действовать решительно, причем на опережение. В общении с иностранными партнерами он говорил, что обеспокоенность выражать уже поздно, так как в Кремле воспринимают только активные действия. Об этом министр рассказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"У нас были очень продолжительные разговоры, в том числе с представителями их разведки (США и Великобритании). Мы говорили, что обеспокоенность выражать уже нет времени. У Кремля высокие и толстые стены, они не слышать о беспокойстве, они будут воспринимать только активные действия", – сказал Резников.
Министр подчеркнул, что страны альянса (НАТО) и Европейского Союза говорили о готовности к экономическим и политическим шагам. Кроме того, Украине готовы оказать и другие виды помощи.
"Меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими странами альянса и Европейского Союза о готовности принимать очень решительные меры, причем на опережение. Это будет касаться политических, экономических шагов и в том числе некой помощи Украине", – отметил министр.
Что касается мобилизации, в случае обострения ситуации, Резников напомнил, что с 1 января 2022 года будет действовать закон о национальном сопротивлении. Благодаря чему в Украине более 200 тысяч резервистов готовы встать на защиту страны.
"У нас есть понимание территориальной обороны. У нас уже более 200 тысяч человек в резерве, которые прошли через фронт и добровольно согласились быть в этом резерве. В случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить в соответствии с законом, будут использоваться резервы и вооружение", – подчеркнул Резников.


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