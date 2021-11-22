Вновь избранный президент Болгарии поставил под угрозу отношения с Украиной

На Балканах увеличивается влияние России. Только что избранный президент Болгарии Румен Радев на дебатах накануне выборов заявил, что Крым - российский, а санкции против Москвы нужно снимать и "договариваться" с Кремлём. Этими словами Радев поставил под угрозу отношения с Украиной.

Румен Радев, который считает временно оккупированный Крым российским, получил победу во втором туре президентских выборов в Болгарии - об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. По итогу обработки 99,82% протоколов, за Радева проголосовали 66,7% болгарских избирателей. За его оппонента Анастаса Герджикова, которого выдвинула партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ, проголосовали 31,82% избирателей.

Напомним, что Радев также выиграл и предыдущие президентские выборы в Болгарии в 2016 году. Тогда он обошел кандидатку от ГЕРБ Цецку Цачеву и набрал 59,4% голосов.

После слов тогда ещё кандидата МИД Украины вызвал болгарского посла за пояснениями, однако Радев снова подтвердил свои слова.

«Аннексия Крыма является нарушением международного права, но в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – уточнил он на следующий день.

Аналитики считают, что Радев намеренно обозначил свои приоритеты и отношения с Москвой.

На слова президента Болгарии откликнулась не только Украина. Посольство США в Болгарии уже заявило, что США обеспокоены заявлением президента Болгарии Румена Радева, который считает временно оккупированный Крым российским.

"Соединенные Штаты, G7, Европейский Союз и НАТО непреклонны и едины относительного того, что, несмотря на попытки России аннексировать полуостров и его продолжающуюся оккупацию, Крым – это Украина", – заявило посольство США в Фейсбуке.

Любопытно и то, как будет реагировать на слова вновь избранного президента Европейский союз и НАТО, членами которого является Болгария, и каким образом болгарский президент намерен усидеть на двух стульях: являясь членом ЕС, которые подвергли Россию санкциям, и подыгрывая Кремлю, который проводит оккупационную политику в отношении Украины.

До избрания Радева президентом, в августе 2021 года, на саммите "Крымской платформы", Болгария вместе со всеми заявила, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Источник: ZN.UA

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