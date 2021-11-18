Мигранты-2021: агрессивные, настойчивые и морозостойкие. Коротко о главном сегодня

Европейский союз выделил 700 тысяч евро на гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся на границе Польши и Беларуси, из которых 200 тысяч евро направят белорусскому Красному Кресту. Об этом информируют на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Тогда министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток штурма. 16 ноября мигранты агресивно себя вели, подойдя вплотную к границе, бросали камни в польских силовиков, ранив нескольких.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

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Сегодня международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца получат 200 тысяч евро, которые смогут передать эти средства белорусскому Красному Кресту. Выделенные деньги пойдут на оказания необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи.

Дополнительно ЕС выделил еще 500 тысяч евро на гуманитарное финансирование. Как сообщает Еврокомиссия, на данный момент обсуждается использование этих средств с гуманитарными партнерскими организациями.

"Евросоюз поддерживает своих гуманитарных партнеров, чтобы облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси. Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Депутат немецкого Бундестага, спикер по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси. Он подчеркнул, что с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев на то время, пока длится рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.

Ранее ему уже ответил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он посоветовал немцам разместить мигрантов из Беларуси у себя в домах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет обмениваться мнениями с немецкими депутатами, в том числе и в вопросах мигрантов на польско-белорусской границе, когда станет членом ЕС.

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Резервные силы правоохранителей уже находятся фактически в каждой области Украины, которая граничит с Беларусью. Об этом и о ситуации на украино-белорусской границе рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

Так, со слов собеседника, на сегодняшнее утро ситуация остается спокойной.

“Изменений в обстановке по охране границы нет, на границе с Беларусью мы не отмечаем появления групп мигрантов, которые либо находились рядом с границей Украины, либо которые бы пытались пересечь границу. Усиление этого участка продолжается. Ряд резервов уже находится на местах - фактически, это в каждой области, которая граничит с Беларусью. Налажено действенное взаимодействие между пограничниками, нацгвардейцами и полицией для реагирования на ситуацию. Те резервы, которые находятся и будут находиться рядом с границей, находятся максимально близко к границе, чтобы в случае необходимости реагировать на изменение обстановки на любом участке границы”, - сообщил Демченко.

Он подчеркнул, что в ГПСУ тщательно отслеживают ситуацию, которая происходит на границе Польши с Беларусью.

“Разведчики работают для того, чтобы четко понимать, не происходит ли перемещения мигрантов в направлении Украины. И мы хорошо понимаем, что если и будет происходить какое-то перемещение, то оно может происходить на направлении, где есть для этого логистика. Это, как правило, автодороги, которые ведут к пунктам пропуска. Поэтому мы в готовности к охране границы”, - сообщил он.

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Польские пограничные службы зафиксировали за прошедшие сутки 501 попытку массового пересечения границы мигрантами.

Должностными лицами было выдано 31 постановление об необходимости покинуть территорию Республики Польша.

Было предпринято несколько попыток насильственного пересечения границы большими группами иностранцев – одна из них насчитывала около 500 человек.

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Мигранты из Беларуси пытаются прорваться в Украину через Чернобыльскую зону отчуждения. В Чернобыльской зоне отчуждения украинские полицейские вместе с группой быстрого реагирования задержали группу нелегалов пакистанцев и афганцев, которых вели с территории Беларуси. В сети появилось видео задержания украинскими пограничниками группы нелегалов, которая из Беларуси пыталась проникнуть в Украину. Задержали их в Чернобыльской зоне отчуждения, возле села Денисовичи. На видео граждане Афганистана и Пакистана рассказывают, что шли вместе с проводником. В Украине им обещали сделать новые документы и переправить в одну из стран Евросоюза. Однако позднее пограничники опровергли эту информацию.

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Рада приняла закон №5232 "О Государственной пограничной службе Украины", разрешив пограничникам применение оружия в исключительных случаях.

Если закон подпишет Зеленский, пограничникам будет разрешено использовать огнестрельное оружие для отражения нападения на военнослужащего или пограничника, для освобождения заложников, отражения нападения на охраняемые объекты и так далее. Также пограничникам теперь разрешено стрелять по автомобилю, если водитель создает угрозу жизни или здоровью человека.

В случае, если лицо не будет выполнять законные требования военнослужащих, они смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства для принудительного открытия помещений, в которых лицо будет скрываться.

Также пограничникам будет разрешено использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

Примечательно, что закон приняли одновременно с эскалацией на белорусско-польской границе из-за ближневосточных мигрантов.

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Главы МИД G7 осудили действия Беларуси на границах со странами ЕС, выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией. Из Ирака в Беларусь уже вылетел самолет для эвакуации мигрантов на родину. В МИД Ирака сообщили, что 430 иракцев готовы вылететь из Беларуси домой. Консульские работники регистрируют на сегодняшний рейс новых желающих. Лагерь мигрантов у КПП «Брузги» заметно опустел. Оставшиеся люди жгут костры, собирают палатки и свои вещи.







