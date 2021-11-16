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Украина впервые в истории принимает международный турнир по хоккею на роликах

23:00, 16 ноя 2021
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Украина впервые в истории принимает международный турнир по хоккею на роликах

В Киеве на "Ледяной Арене" в Осокорках состоялись матчи первого в истории Украины международного турнира по хоккею на роликах NATIONS CUP-2021, сообщает 1news со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Участниками соревнований стали опытные команды из Европы – сборная Австрии, Gentofte из Дании, сборная команда города Берлин и национальная сборная команда Украины.
По регламенту турнира в первый день команды сыграли матчи по круговой системе, по результатам чего были определены полуфинальные пары. Украинская сборная выиграла два из трех поединков, однако в полуфинале уступили Берлину 4:7, а в игре за третье место проиграли Австрии (1:4).
В финальной игре уверенную победу над командой Берлина одержали датчане и закономерно выиграли главный приз турнира "Nations Cup - 2021".
Это первый турнир подобного уровня, проводимый на территории Украины.


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