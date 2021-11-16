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На встречу министров иностранных дел НАТО в Риге пригласили Украину

22:30, 16 ноя 2021
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На встречу министров иностранных дел НАТО в Риге пригласили Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие во встрече глав МИД стран-членов НАТО в Риге 30 ноября. Об этом стало известно по итогам переговоров министра иностранных дел Украины и Генерального секретаря НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, пишет пресс-служба МИД Украины.

“Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и союзники НАТО подтвердили приглашение министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе принять участие в заседании министров иностранных дел НАТО, которое состоится 30 ноября в Риге”, — информируют в пресс-службе.
Сообщается, что во время встречи Кулеба выразил благодарность Столтенбергу и союзникам НАТО за приглашение и отметил, что приглашение глав украинской и грузинской дипломатии является важным сигналом поддержки.
Глава МИД Украины также приветствовал усилия союзников направленные на одобрение стратегической концепции НАТО на саммите Альянса следующего июня в Мадриде. Он отметил, что в 2022 году будет отмечаться 25-я годовщина Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, которая именно была принята в Мадриде.
Министр отдельно отметил лидерство Генерального секретаря в подготовке новой Стратегической концепции. Глава украинской дипломатии отметил, что Украина использует “на полную” статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Кулеба заверил, что Украина готова внести значительный вклад в операции союзников, деятельность Сил реагирования НАТО и учений Альянса.
* * *
Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом до Брюсселя, где глава внешнеполитического ведомства проведет отдельную встречу с коллегами из Германии и Франции. Стороны обсудят активизацию Нормандского формата.
Ранее состоялся визит Кулебы в штаб-квартиру НАТО, где дипломат встретился с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.


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