Германия решила, что Украина должна участвовать в сертификации Nord Stream-2

В «Нафтогазе Украины» приветствуют решение Федерального сетевого агентства Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворить заявку компании на участие в процессе сертификации оператора газопровода «Северный поток - 2» и готовы представить свою позицию в ближайшее время. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НАК.

«Мы приветствуем решение BNetzA и готовы представить регулятору свою юридическую позицию в ближайшее время. Она основывается на том, что «Северный поток - 2» не может быть сертифицирован без обеспечения его полного соответствия европейскому и международному законодательству. Рассчитываем на то, что BNetzA учтет наши аргументы должным образом», - сказал Витренко.

Он добавил, что присоединение Нафтогаза к сертификации оператора «Северного потока - 2» обеспечит большую прозрачность процесса. Чиновник подчеркнул, что Нафтогаз является одним из крупнейших участников европейского рынка газа и крупным покупателем ресурса, компания напрямую заинтересована в том, чтобы рынок был действительно конкурентным.

В то же время запуск «Северного потока - 2», по словам Витренко, «усилит доминирующее положение Газпрома и нанесет удар по конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран».

«Регулятор должен это учесть», - подчеркнул он.

Председатель правления Нафтогаза подчеркнул, что «Северный поток - 2» не отвечает целому ряду требований европейского законодательства. В частности, его оператор находится в зависимости от Газпрома, не обеспечен доступ других заказчиков к транспортировке газа через «Северный поток - 2» на всей протяженности газопровода, как того требует законодательство.

Немецкий регулятор BNetzA одобрил участие ООО «Оператор ГТС Украины» в процедуре сертификации газопровода «Северный поток - 2».

Ранее немецкий регулятор BNetzA одобрил участие оператора ГТС Украины (ООО "Оператор ГТС Украины" – ред.) в процедуре сертификации газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается на сайте оператора украинской ГТС.

Объявляя свое решение, немецкий регулятор отметил: «Истец является оператором газотранспортной сети, и поэтому имеет особое понимание последствий, к которым может привести использование различных транзитных маршрутов из России».

«В ООО "Оператор ГТС Украины" мы продолжаем решительно возражать против любого проекта газопровода, который угрожает национальной безопасности нашей страны, стремится обойти законы ЕС или ослабляет энергетическую архитектуру Европы. Украинский народ является конечным акционером ОГТСУ и наша обязанность защищать интересы нашей страны. Когда мы узнали, что компания Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию как независимый оператор транспортировки газа, мы не могли стоять в стороне, и мы знали, что мы обязаны вмешаться в этот процесс с BNetzA, высказать наши серьезные возражения и привести наши правовые аргументы», – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

"Северный поток-2" является коммерчески неоправданным проектом и служит для усиления доминирования "Газпрома" на европейских газовых рынках, и является неотъемлемой частью агрессии РФ против Украины. "Северный поток-2" не принесет дополнительный газ в Европу. Украинская газотранспортная система имеет годовую мощность 146 млрд кубометров и находится в хорошем техническом состоянии", - говорится в сообщении.



