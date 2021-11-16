Если получите тысячу от Зеленского, точно пойдете в музей?

Народ тихо шизеет от инициатив самого лучшего президента в мире. "Тысяча Зеленского" добавилась к тысячам Януковича и Тимошенко и обросла кучей мемов. Если наш Великий Зе надеялся на то, что эта шутка поднимет его рейтинг - он точно ошибся. Политики тоже радостно комментируют новый "сюжетик".

Дмитрий Разумков от идеи в шоке

Ему не понравилось, что людям придется тратить деньги на кино или музеи, а не на насущные нужды. Об этом он сказал журналистам в парламенте, пишет Сегодня.

По его мнению, власть с помощью якобы поддержки бизнеса пытается подготовить "Дію" к будущему электронному голосованию.

"Программу помощи людям в ковид – хорошо. Программу помощи креативным индустриям – извините, но это плохая технология, когда так пытаются внедрить "Дію", сделать ее более распространенной, чтобы потом внедрять электронное голосование. Что такое электронное голосование и транзитный сервер, мы уже видели в 2004 году. И я думаю, что мы не хотим видеть такие результаты голосования за президента, как видим в Российской Федерации. Это точно нам не по пути", – сказал Разумков.

Он отметил, что людям 1000 грн точно была бы не лишней, поскольку для многих пойти в кино, спортзал или музей – это непозволительная роскошь. При этом политик считает, что людям очень часто не хватает на элементарные нужды, и эту тысячу они могли бы действительно потратить на них.

Водку не купишь: как Зеленский требует потратить свою "тысячу"

"А кажется, что это просто делается для отдельно взятых студий, которые делают информационный контент... Ну, это все стыдно, если честно... Это не реанимирует рейтинг президента. Это будет дальше хоронить его рейтинг, потому что люди все понимают. Давайте выйдем на улицу, спросим у людей. Если им дать 1000 гривен, то они что на нее пойдут купят – одежду ребенку, еду себе, какие-нибудь элементарные вещи или пойдут в музей? Я уверен, что из 10 человек 9 ответят точно, что купят первое необходимое для них", – резюмировал Разумков.

Что значит "Вовина тысяча" для украинцев?

15 ноября Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором сообщил хорошую новость. Тем, кто сделал две прививки от COVID-19, через приложение "Дія" перечислят тысячу гривен, которую можно будет потратить только на определенные услуги.

В Офисе президента объяснили, что на руки деньги украинцы не получат. Проще говоря, водку или сигареты на эти деньги не купить. Они поступят в виде такого себе депозита и можно будет потратить исключительно не определенные сферы услуг.

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что такие меры нужно было принимать раньше, а сейчас власть спасает таким образом рейтинги.

Глава политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман заявил, что два месяца назад он советовал власти платить по тысяче за вакцинацию. А теперь он требует пересмотреть военный бюджет и уверен, что на это можно найти средства, как нашли на "Вовкину тысячу".

А пенсионеры в селе пойдуть в клуб или в библиотеку?

Можно и в клуб, и в библиотеку. Но там некуда истратить тысячу гриивен. Туда в селе ходят бесплатно. Выходит, для сельских жителей этот сертификат, как сами знаете кому припарка... Даже для туалета не используешь. Вот и вопрос: чем Вова думает, когда швыряет в массы свои шоуменские идеи?



