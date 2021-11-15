Яму роют себе сами: СБУ и Нацполиция разоблачили крупные сети COVID-аферистов

В Киеве, Львове и Ровно разоблачили сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Об этом сообщает СБУ.

В Киеве более полгода действовали три центра по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации от COVID-19 и справок о результатах ПЦР-тестов, отметили в СБУ.

По сообщению, сеть организовал гражданин одной из европейских стран. К работе в ней он привлек: владельцев украинских туристических агентств, которые находили "клиентов"; врачей, которые заносили недостоверные данные о вакцинации в медицинские базы данных; украинцев, которые изготавливали поддельные документы.

Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, которые якобы выдали государственные органы и медицинские учреждения других государств.

"Клиентская база" злоумышленников насчитывала 6 тыс. человек. Это были жители почти всех регионов Украины, в частности временно оккупированных территорий, а также граждане РФ и других государств.

Справки об отрицательном ПЦР-тесте стоили в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации — 3 тыс. грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения — 10 тыс. грн, указали в спецслужбе.

По предварительным подсчетам, на схеме злоумышленники заработали почти 10 млн грн.

Иностранца, организатора схемы, задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Его сообщникам также готовят подозрения.

Во Львовской области разоблачили международную группу на масштабных махинациях с данными о вакцинации от COVID-19.

Правоохранители установили, что один из организаторов сделки координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области подделывали документы о вакцинации в течение четырех месяцев. Они привлекли медработников, которые вносили персональные данные "клиентов" в электронную систему здравоохранения eHealth.

Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250 евро, внутреннего — 1800-2000 грн. Ежедневно делали по 10-15 подделок и "зарабатывали" на этом более пол миллиона грн ежемесячно, указали в СБУ.

Организатору и двум его сообщникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

COVID-махинации в Ровенской области, по материалам следствия, организовали двое жителей города Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине. Злоумышленники изготавливали поддельные документы с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины.

"Клиентов" искали через специально созданные группы в одной из соцсетей, а готовые документы присылали заказчикам по почте во все регионы Украины.

Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тыс. грн, в зависимости от срочности ее изготовления. Деньги "заказчики" переводили на банковские карты злоумышленников.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме людей.

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В Харьковской области задержали группу злоумышленников, которая продавала поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и результаты ПЦР-тестов. Об этом в Facebook сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

10 человек незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений.

За время своей работы они успели "наштамповать" более 40 тысяч поддельных справок и почти 500 поддельных сертификатов.

Ежемесячный "заработок" злоумышленников составил 4 млн гривен.

Задержаны семь участников противоправной деятельности, в том числе организатор.

По данным МВД, злоумышленникам сообщено о подозрении по 4 статьям Уголовного кодекса Украины.



