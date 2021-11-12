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В случае агрессии - последствия будут серьезными, предупредила Франция Россию

23:30, 12 ноя 2021
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В случае агрессии - последствия будут серьезными, предупредила Франция Россию

Франция выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и предупредила Россию о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины. Об этом шла речь на встрече в Париже министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана и министра обороны Флоранс Парли с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, сообщает liga.net, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Франции.

Французская сторона призвала Москву не отказываться от проведения переговоров по Донбассу в нормандском формате с участием министров иностранных дел.
Франция также напомнила России о взятых ею обязательствах в рамках ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения и деятельности военных, а также о полном соблюдении мер доверия и безопасности.
Что касается ситуации в Беларуси, французские министры осудили безответственное и неприемлемое поведение диктаторского режима, направляющего миграционные потоки в страны ЕС. Они призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы прекратить это.
Также французская сторона заявила о неприемлемости размещения наемников российской ЧВК Вагнера в Сахело-Сахарской полосе, что может нанести ущерб интересам Франции и ее партнеров, участвующих в борьбе с терроризмом в Сахеле.
Французские министры также выразили растущую озабоченность ситуацией с правами человека и общественными свободами в России, в частности, в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.
30 октября 2021-го The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной. Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.
Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск. 
По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных, но это "типичное" для российско-украинской войны движение. 
8 ноября в Офисе президента сообщили, что Россия усиливает "специфические группировки войск" у границ с Украиной, но о конкретных целях РФ выводы сейчас делать преждевременно. 
10 ноября администрация президента США Джо Байдена предупредила Россию о потенциальных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" у ее границ. 


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