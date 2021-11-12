Саакашвили продолжил голодовку. Украина отреагировала на его избиение

МИД Украины отреагировал на то, что в Грузии против Михеила Саакашвили применили физическую силу. В Министерстве иностранных дел Украины заявили о недопустимости применения физической силы к Михеилу Саакашвили – бывшему президенту Грузии, имеющему гражданство Украины. Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав экс-главы Грузии, отметили в МИД.

Как сообщает МИД Украины, 11 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили.

В частности, заместитель министра довел до сведения грузинской стороны позицию Украинского государства о необходимости достойного обращения с украинским гражданином Михеилом Саакашвили и недопустимость применения к нему физической силы.

Точицкий подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет уделять особое внимание соблюдению прав Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права.

Напомним

Специальная пенитенциарная служба при Министерстве юстиции Грузии распространила видеокадры перевода Михеила Саакашвили в тюремную больницу, где видно, как его туда заносят, держа за руки и ноги.

Перевод состоялся 8 ноября. Сам Саакашвили заявил, что его заверили в переводе в гражданскую клинику из тюрьмы №12 в Рустави, где он содержался с 1 октября. По его словам, когда он понял, что его привезли в больницу при тюрьме №18, то отказался выходить из машины, после чего его "бросили на землю, тянули за волосы и два раза ударили по шее".

В итоге он отказался от всяких медпроцедур, не подпускает к себе медиков и продолжает голодовку.