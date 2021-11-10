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Скандал / Криминал

Сто лет за кибератаку: США задержали украинца и россиянина за атаку на REvil

14:00, 10 ноя 2021
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Сто лет за кибератаку: США задержали украинца и россиянина за атаку на REvil

Министерство юстиции США обвинило украинца Ярослава Васинского и россиянина Евгения Полянина в кибератаках REvil с использованием хакерской программы-вымогателя. Им грозит по более 100 лет заключения. Об сообщает Reuters.

Сообщается, что в июле этого года 22-летний украинец Ярослав Васинский взломал американскую софтверную компанию Kaseya, с помощью которой распространял вирусы-вымогатели. В результате, жертвами стали около 1500 предприятий и организаций по всему миру.
Хакерская группировка требовала выкуп в размере 70 млн долларов за разблокировку данных, зашифрованных в результате атаки. Через три недели Kaseya помогла пользователям вернуть доступ к данным при помощи ключа дешифрования.
Сообщается, что Васинского удалось задержать. Он арестован в Польше и ожидает экстрадиции в США, где его привлекут к уголовной ответственности. Васинский обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества, повреждении компьютеров и краже денег. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 115 лет.
Евгения Полянина задержать не удалось. Однако, Минюст США конфисковал у него 6,1 млн долларов. Предполагается, что он получил эти деньги после проведения хакерских атак при помощи программ-вымогателей Sodinokibi/REvil в 2019 году в качестве выкупа. По данным источников, ему грозит до 145 лет лишения свободы.
Тем временем, Министерство финансов США наложило санкции на Васинского и Полянина, а также на криптовалютную биржу, которую хакеры могли использовать для перевода средств.
Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере 10 млн долларов за информацию о личностях или местонахождении лидеров хакерской группировки REvil. Власти США также предлагают до 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать или осудить хакеров за сговор и участие в атаках с использованием програмного обеспечения REvil.
Напомним
Как информировал УНН, в июле этого года стало известно об атаке, которая позволила хакерам заблокировать данные в сетях сотен малых предприятий во всем мире, включая американские компании. Ответственность за атаку взяла на себя группировка REvil, связанная с Россией.
Тогда президент США Джо Байден заявил, что атака с использованием программ-вымогателей, главной жертвой которой стала технологическая компания Kaseya, вероятно, нанесла лишь "минимальный вред" американскому бизнесу.
Комментарии президента США последовали после заявления руководства компании Kaseya о том, что атака не была угрозой для критически важной американской инфраструктуры.
Еще тогда американские власти сообщали, что киберпреступники, вероятно, действуют с территории России.
Поэтому Байден во время саммита с Путиным посоветовал российскому президенту обуздать хакеров на территории России.


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