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Общество / Криминал

Животные - как люди: теперь их тоже защищает закон

12:00, 10 ноя 2021
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Животные - как люди: теперь их тоже защищает закон

В Украине вступил в силу закон №2351 о защите животных и усилении ответственности за жестокость к братьям нашим меньшим. В частности, документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Об этом пишет Сomments.ua. 

Теперь за жестокое обращение с животными будут наказывать украинцев с 14 лет. Среди санкций – лишение свободы, конфискация животных, запрет держать других животных в течение определенного времени, штрафы. Самое суровое наказание — восемь лет лишения свободы. 
Если с животным жестоко обращались, то его могут конфисковать и запретить этому человеку заводить других домашних питомцев на срок до пяти лет. 
За половое сношение с животным будут наказывать в соответствии со статьями Уголовного кодекса. Такие деяния влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией животного.
За то, что владелец собаки или кота не убирает экскременты за животным в парке или общественных местах, могут оштрафовать на сумму 10-20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. 
Закон запрещает жестоко вести себя с животными или убивать домашних животных. Применять для убийства животных воду, яд, ток, то есть топить, травить кошек, собак и других животных. 
Также законодатель считает, что фотоуслуги с дикими животными – это тоже издевательство по отношению к ним.
Нельзя дрессировать животных жестокими способами, использовать их для попрошайничества, даже если это беспризорные животные. 
Кроме того, жестоким обращением можно считать, когда человек оставил животное в закрытом салоне автомобиля, когда температура воздуха достигает более 20 °C тепла и менее 5 °C тепла. 
Наказывается пропаганда жестокого обращения, замуровывание их в подвалах, убийство бездомных животных, использование методов эвтаназии. 
В законе указано, что запрещено привязывать собаку или кота и оставлять их без присмотра в общественных местах.


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