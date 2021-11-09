Вакцинируйся или готовься к проблемам: рекорды и антирекорды COVID-19

В Украине зафиксировано уже 3,1 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 ноября, - почти 19 тысяч, госпитализированы за сутки около 3 тысяч человек, антирекорд летальных исходов - 833, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 2 967 человек;

летальных случаев - 833;

выздоровело - 16 609 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 107 489 человек;

выздоровело - 2 537 565 человек;

летальных случаев - 73 390;

проведено ПЦР-тестов - 14 930 139.

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Украинцам, отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации от коронавируса, не будут выплачиваться пособия по больничным листкам, если они заболеют COVID-19 в период отстранения, сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

"Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей", – сказано в сообщении.

В фонде говорят, что помощь по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируются.

"В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работнику, не соблюдающему требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует", – говорится в сообщении.

Напомним, с 8 ноября обязательной вакцинации от коронавируса подлежат педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций. В случае отказа от прививки, их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

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Власти Австралии сообщили о том, что уровень полной вакцинации от коронавируса в стране достиг 80% среди лиц в возрасте 16 лет и старше, сообщает Reuters.

Отмечается, что Австралия ввела обязательную вакцинацию для работников. Невакцинированным гражданам запрещается посещать общественные заведения, рестораны, ТРЦ, кинотеатры, а также концерты.

В последние несколько месяцев в Австралии наблюдались митинги против вакцинации, однако движение остается небольшим: рейтинги показывают, что количество противников вакцинации по всей стране остается на невысоком уровне.

При этом, власти отмечают, что на межрегиональном уровне вакцинация среди населения значительно отличается в процентном соотношении. Так, почти 90% людей были полностью вакцинированы в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс, и почти 95% в столице Канберре, но эта цифра снижается до 65% на малонаселенном Севере и Западе Австралии.

В субботу в стране зарегистрировано 1558 случаев инфицирования коронавирусом, и 10 смертей. При этом, большинство случаев заражения приходится на штат Виктория (расположенный на юго-востоке Австралии).

Несмотря на вспышки коронавируса штамма Дельта, которые привели к месяцам изоляции в двух крупнейших городах, Сиднее и Мельбурне, национальный показатель инфицирований и смертей от болезни намного ниже, чем во многих развитых странах.



