"Поддержать"
Тренды:
Новости
Порошенко уже не олигарх: он не монополист и у него нет медиа, он их продал журналистам "в рассрочку"
Вакцинируйся или готовься к проблемам: рекорды и антирекорды COVID-19
Главный палач незаконной тюрьмы "Изоляция" Палыч задержан СБУ
Беларусь опять готова поставлять электроэнергию в Украину
Дуда из-за миграционного кризиса позвонил Зеленскому и президентам стран Балтии
Инфляция в Украине достигла самой высокой отметики за последние четыре года
День украинской письменности и языка
Суматра - настоящий Остров сокровищ: рыбаки нашли драгоценности забытой цивилизации
"Накрыли" взяточников: в Кривом Роге задержаны одиннадцать полицейских
Исследование The New York Times: Россия разжигала конфликт на Донбассе, поставляя оружие
Алексей Резников назначен ВР на должность министра обороны
Подростки-правонарушители: каждое второе преступление - тяжкое
Печальный рекорд заболеваемости COVID-19: 27 тыс за сутки и 3 млнза время пандемии
Николенко Лаврову: перестаньте мыслить категориями войны. А Гиркин требует введения в Украину войск РФ
Вулкан Ла-Пальма - зона катастрофы, но из космоса все выглядит не так уж и страшно
Все новости
Война / Криминал / Главные новости

Главный палач незаконной тюрьмы "Изоляция" Палыч задержан СБУ

23:00, 09 ноя 2021
93

Главный палач незаконной тюрьмы "Изоляция" Палыч задержан СБУ

Задержан бывший боевик террористической организации "ДНР", глава незаконной тюрьмы "Изоляция" на временно оккупированной территории Донецкой области, Денис Куликовский, которого называют "самым страшным профессиональным палачом", сообщает СБУ.

“По информации СБУ, этот человек организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно заключенных граждан Украины”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.
В СБУ отметили, что злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:
* ст. 149 (Торговля людьми);
* ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации);
* ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
* ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны)“
* * *
Более года длилось расследование в отношении задержанного украинскими правоохранителями Дениса Куликовского, по прозвищу "Палыч", главы незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области “Изоляция”. Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Палыч" в руках украинских правоохранителей. Тот, кто организовывал пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в страшной "Изоляции".
"Изоляция" - это бывший завод на территории так называемой "ДНР", который боевики оборудовали как базу и тюрьму. Больше года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют чудовищные преступления "Палыча" против людей", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что после возвращения пленных "Изоляции" в Украину, полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков.
"Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гробы и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасных вещей.
Полицейские провели опознание и наконец установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения", - сообщил Монастырский.
"Палыч" был задержан после того, как правоохранители получили оперативную информацию, что он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.
"И уже сейчас он в руках украинских правоохранителей - это результат совместной работы Нацполиции и СБУ.
Далее - доставка в суд для избрания меры пресечения. Сколько бы времени не прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными", - подчеркнул министр.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Человечество "подошло вплотную к ядерному уничтожению", считает Генсек ООН
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Европейский аудитор заявил о чудовищной коррупции в Украине, МИД ответил, что у нас прогресс
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Украинский спецназ в Кабуле в ходе дерзкой операции спас журналистов и переводчиков
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Армия / Главные новости / Видео
4-11-2021, 12:00
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ: зрелищное видео
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ: зрелищное видео
Самое важное на сегодня: газ, электроэнергия, олигархи, антиваксеры и бюджет-2022
Самое важное на сегодня: газ, электроэнергия, олигархи, антиваксеры и бюджет-2022
Из жизни продвинутых роботов: зажигательные танцы и увольнения из полиции
Из жизни продвинутых роботов: зажигательные танцы и увольнения из полиции
Каир перенаселен, Египет открывает новую высокотехнологичную столицу
Каир перенаселен, Египет открывает новую высокотехнологичную столицу
Алиса Стригункова - одиннадцатилетняя балерина из Горловки поразила чувственным танцем
Алиса Стригункова - одиннадцатилетняя балерина из Горловки поразила чувственным танцем
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще