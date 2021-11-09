Главный палач незаконной тюрьмы "Изоляция" Палыч задержан СБУ

Задержан бывший боевик террористической организации "ДНР", глава незаконной тюрьмы "Изоляция" на временно оккупированной территории Донецкой области, Денис Куликовский, которого называют "самым страшным профессиональным палачом", сообщает СБУ.

“По информации СБУ, этот человек организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках незаконно заключенных граждан Украины”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

В СБУ отметили, что злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

* ст. 149 (Торговля людьми);

* ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации);

* ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

* ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны)“

* * *

Более года длилось расследование в отношении задержанного украинскими правоохранителями Дениса Куликовского, по прозвищу "Палыч", главы незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области “Изоляция”. Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Палыч" в руках украинских правоохранителей. Тот, кто организовывал пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в страшной "Изоляции".

"Изоляция" - это бывший завод на территории так называемой "ДНР", который боевики оборудовали как базу и тюрьму. Больше года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют чудовищные преступления "Палыча" против людей", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что после возвращения пленных "Изоляции" в Украину, полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков.

"Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гробы и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасных вещей.

Полицейские провели опознание и наконец установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения", - сообщил Монастырский.

"Палыч" был задержан после того, как правоохранители получили оперативную информацию, что он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

"И уже сейчас он в руках украинских правоохранителей - это результат совместной работы Нацполиции и СБУ.

Далее - доставка в суд для избрания меры пресечения. Сколько бы времени не прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными", - подчеркнул министр.



