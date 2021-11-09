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Дуда из-за миграционного кризиса позвонил Зеленскому и президентам стран Балтии

22:00, 09 ноя 2021
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Дуда из-за миграционного кризиса позвонил Зеленскому и президентам стран Балтии

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, его темой стало обострение миграционного кризиса на польско-белорусской границе "из-за гибридных действий режима Александра Лукашенко". Об этом говорится в сообщении на сайте президента Польши.

"Польский лидер осудил циничное использование властями Беларуси мирных жителей. Он также указал на растущий риск применения аналогичных мер против других стран региона, что значительно снижает уровень безопасности во всей Европе. Лидеры заручились взаимной поддержкой и солидарностью", – отмечается в сообщении.
Как пишет сайт президента Польши, в понедельник Дуда также имел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Обсудили расширяющуюся гибридную атаку на польско-белорусской границе с президентом Польши Анджеем Дудой. Литва полностью солидарна с Польшей. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку нашему соседу, чтобы преодолеть проблему с нелегальной миграцией", – написал Науседа в Twitter.
Кроме того, Дуда поговорил на тему миграционного кризиса с главами Латвии и Эстонии Эгилсом Левитсом и Аларом Карисом, сообщил в Twitter госсекретарь канцелярии президента Польши, руководитель бюро по международной политике Якуб Кумох.
В связи с ситуацией на польско-белорусской границе Польша с 9 ноября приостановила движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице, говорится в Twitter пограничной службы страны. Путешественников направили к другим пунктам в Тересполе и Бобровниках.
Напомним
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.
В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. 
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
8 ноября министерство обороны Польши объявило положение повышенной готовности для войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС. В МИД Литвы призвали ввести санкции против аэропортов Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Евросоюзом.
Политики и политологи Украины считают, что этот миграционный кризис угрожает и Украине, потому что мигранты из Белоруси могут попытаться попасть в ЕС через Украину. В связи с этим есть острая необходимость уже прямо сейчас готовиться: укреплять северные границы страны.


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