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Инфляция в Украине достигла самой высокой отметики за последние четыре года

21:36, 09 ноя 2021
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Цены в Украине продолжают расти, увеличился и годовой показатель инфляции. По итогам, к примеру. сентября инфляция достигла самой высокой отметки за последние четыре года. Но и есть и примеры снижения цен.

Потребительские цены в октябре этого года в Украине выросли на 10,9% в годовом измерении (к октябрю прошлого года), упав ниже показателя в 11% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Инфляция на потребительском рынке в октябре по сравнению с сентябрем этого года составила 0,9%, с начала года - 8,5%.

Базовая инфляция в октябре по сравнению с сентябрем составляла 1,0%, с начала года - 6,6%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1% (в годовом выражении подорожание на 13,6%). Больше всего (на 10,6%) в октябре подорожали овощи. На 4,0-1,1% за месяц выросли цены на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, яйца. В то же время на 6,6-1,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в октябре повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в октябре на 0,9% произошло за счет удешевления электроэнергии на 7,4%. Вместе с тем произошло повышение цен на природный газ на 3,2%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,6%. В то же время, в годовом измерении цены на коммуналку замедлили рост до 18,8% с 25,1% месяцем ранее.

Цены на транспорт выросли в октябре на 1,1%, прежде всего за счет подорожания топлива и масел на 2,9%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте - на 1,6%. В то же время на 4,3% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

В сфере связи цены в октябре выросли на 1,7%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 16,7% и местной телефонной связи на 14,0%.

За месяц цены на услуги, связанные с охраной здоровья, выросли на 1,0%, в годовом измерении повысились на 6,2%, на образование - выросли за месяц на 0,1%, в годовом измерении - на 16,9%.

Инфляция, зафиксированная в сентябре, стала самой высокой с 2017 года. Она составляла 11% в годовом измерении.

Тем временем в Министерстве финансов надеются удержать уровень инфляции в этом году в пределах 10%, не превышая эту отметку. А Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция замедлится до 9,6% в конце этого года.

Источник: УНН

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