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Суматра - настоящий Остров сокровищ: рыбаки нашли драгоценности забытой цивилизации

12:00, 05 ноя 2021
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На Суматре группа рыбаков обнаружила место, известное как "Остров золота". Легендарное индонезийское королевство могло похвастаться неописуемыми сокровищами, которые исчезли 700 лет назад, пишет Ary news.

Рыбаки охотились за этим скрытым богатством в течение последних 5 лет и, наконец, обнаружили его во время ночных погружений на реке Муси близ города Палембанг на индонезийском острове Суматра.
Найденная сокровищница включает драгоценные камни, золотые кольца, монеты, статуэтки и храмовые колокола. Также была обнаружена статуя Будды в размером с человека, украшенная драгоценным камнем VIII века.
Обнаруженные артефакты относятся к цивилизации Шривиджая, могущественному царству, существовавшему между VII-м и XIII веками, которое таинственным образом исчезло столетие спустя.
Как отметил доктор Шон Кингсли, британский морской археолог, обнаружение этих драгоценностей и артефактов является доказательством того, что королевство Шривиджая не было вымышленным.
"За последние 5 лет мы начали находить различные вещи. Монеты разных эпох, статуэтки Будд, а также драгоценные камни", — отметил Кингсли.
Раньше империя была "водным миром" — государство существовало на реке и от нее черпало свое торговое могущество. Когда цивилизация пришла в упадок, деревянные дома, храмы и лодки оказались на дне реки.
Среди других находок был также обнаружен старый инвентарь и сковородки, которые показывают, какого прогресса достигли люди того времени. Помимо потрясающих находок золота и драгоценных камней, в русле реки обнаружили тонны китайских монет и еще больше затонувшей керамики.

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