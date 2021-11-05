Суматра - настоящий Остров сокровищ: рыбаки нашли драгоценности забытой цивилизации

На Суматре группа рыбаков обнаружила место, известное как "Остров золота". Легендарное индонезийское королевство могло похвастаться неописуемыми сокровищами, которые исчезли 700 лет назад, пишет Ary news.

Рыбаки охотились за этим скрытым богатством в течение последних 5 лет и, наконец, обнаружили его во время ночных погружений на реке Муси близ города Палембанг на индонезийском острове Суматра.

Найденная сокровищница включает драгоценные камни, золотые кольца, монеты, статуэтки и храмовые колокола. Также была обнаружена статуя Будды в размером с человека, украшенная драгоценным камнем VIII века.

Обнаруженные артефакты относятся к цивилизации Шривиджая, могущественному царству, существовавшему между VII-м и XIII веками, которое таинственным образом исчезло столетие спустя.

Как отметил доктор Шон Кингсли, британский морской археолог, обнаружение этих драгоценностей и артефактов является доказательством того, что королевство Шривиджая не было вымышленным.

"За последние 5 лет мы начали находить различные вещи. Монеты разных эпох, статуэтки Будд, а также драгоценные камни", — отметил Кингсли.

Раньше империя была "водным миром" — государство существовало на реке и от нее черпало свое торговое могущество. Когда цивилизация пришла в упадок, деревянные дома, храмы и лодки оказались на дне реки.

Среди других находок был также обнаружен старый инвентарь и сковородки, которые показывают, какого прогресса достигли люди того времени. Помимо потрясающих находок золота и драгоценных камней, в русле реки обнаружили тонны китайских монет и еще больше затонувшей керамики.