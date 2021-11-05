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Общество / Криминал

"Накрыли" взяточников: в Кривом Роге задержаны одиннадцать полицейских

10:00, 05 ноя 2021
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В Кривом Роге разоблачили 11 работников районного управления полиции на систематических взятках с предпринимателей и водителей. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

“В Кривом Роге разоблачили 11 работников районного управления полиции на систематических поборах с предпринимателей и водителей. Задокументировано 11 фактов вымогательства и получения ими неправомерной выгоды на общую сумму 180 тысяч гривен. Правоохранителям сообщено о подозрении, трое полицейских задержаны прямо во время получения взяток”, — написала Венедиктова.
По ее словам, у следствия есть информация, что от подозреваемых можно было откупиться от админответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, она сообщила, что за 10 месяцев 2021 года было направлено в суд более 300 обвинительных актов о совершении пьяных ДТП.
Такая же тенденция наблюдается последних три года. Всего в этом году зарегистрировано почти 3000 уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями — тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями. 2 и 3 ноября — в том же Кривом Роге были дни траура по погибшим в ДТП тренером по киокушинкай-каратэ и тремя воспитанниками", — рассказала Венедиктова.
Ранее в Умани полицейский требовал взятку за возврат изъятого авто, а когда его задержали — пытался съесть полученные 500 долларов.


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