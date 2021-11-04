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Общество / Криминал

Подростки-правонарушители: каждое второе преступление - тяжкое

22:00, 04 ноя 2021
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В течение 9 месяцев года несовершеннолетними лицами и с их участием совершено более 3 тысяч уголовных правонарушений. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко во время выступления на форуме “Украина 30. Безопасная громада”, передает УНН.

“В течение 9 месяцев этого года, детьми и с их участием совершено более трех тысяч уголовных правонарушений, большинство из них - это тяжкие и особо тяжкие преступления”, - сказала Павличенко.
Так, по данным МВД, из 3305 преступлений, о которых сообщила Павличенко, 1601 - тяжкие и особо тяжкие преступления.
Как уточняют в ведомстве, каждые 3 часа полицейские составляли протокол за продажу алкогольных напитков или табачных изделий несовершеннолетним.
За упомянутый период, 6187 обращений было получено от детей о домашнем насилии - что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
По словам Павличенко, ключ к улучшению тенденции по безопасности детства лежит именно в кооперации и слаженной работе различных ведомств и структур, международных партнеров, депутатского корпуса и представителей территориальных общин.
Ранее заместитель министра внутренних дел сообщила, что ведомство прорабатывает проект "Воспитатель безопасности“.
На форуме Павлюченко сообщила, что пилотный проект планируется внедрять в 15 учебных заведениях в территориальных общинах.

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