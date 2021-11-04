Печальный рекорд заболеваемости COVID-19: 27 тыс за сутки и 3 млнза время пандемии

Вчера, 3 ноября, в Украине выявили рекордные 27 377 заболевших коронавирусом (днем ранее – 23 393), за все время эпидемии инфекцию зафиксировали у 3 млн человек. Больше всего новых диагнозов – в Днепропетровской (2254), Одесской (1899) областях, Киеве (1836), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях, говорится в данных Минздрава.

За сутки в Украине умерли 699 больных коронавирусной инфекцией (днем ранее – 720), выздоровели 12 464 пациентов (11 937), были госпитализированы – 5472 (5935).

По всей стране сделали 155 405 тестов на коронавирус (157 503): методом ПЦР – 72 918 (73 461), ИФА – 22 294 (21 106), экспресс-тестов – 60 193 (62 936).

На утро 4 ноября в Украине выявили 3 006 463 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 70 146 инфицированных, выздоровели – 2 479 138.