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Николенко Лаврову: перестаньте мыслить категориями войны. А Гиркин требует введения в Украину войск РФ
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Скандал / Война

Николенко Лаврову: перестаньте мыслить категориями войны. А Гиркин требует введения в Украину войск РФ

20:00, 04 ноя 2021
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Российская Федерация должна наконец-то прекратить мыслить категориями войны и начать выполнять взятые на себя обязательства. Украина же со своей стороны пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс, а не в силовые действия. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы наблюдает попытки украинских властей создать провокационную ситуацию и вовлечь Москву в силовые действия. 
Как отметил представитель МИД Олег Николенко, за 7 лет жители оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно "российских силовых действий, горя и разрухи".
Россия предложила встречу в "нормандском формате", — Лавров
"Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвижению с места мирного урегулирования. А РФ игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестное выполнение ею договоренностей саммита лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года", – заявил он.
Николенко пояснил, что речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины и выполнении других положений итогового документа.
"Украина стремится к миру, справедливости и уважению международного права. Мы готовы к дальнейшей встрече в нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия", — добавил представитель МИД.
Спикер министерства отметил, что украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено договоренностями о прекращении огня на Донбассе.
* * *
В то же время военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) открытым текстом заявил российскому изданию "Солдатская правда", что "не надо уже прятаться", уже поздно делать вид, что Россия не при чем, нужно ударить первыми, нужно срочно вводить войска в Украину, а не ждать, пока российским военным придется встречать ВСУ под Луганском. Об этом пишет Фокус. https://focus.ua/
По словам Гиркина, надо не ждать, когда "партнеры" пойдут в наступление. И не нужно бегать колоннами под украинскими Bayraktar TB2 и артиллерией.
"Войска надо вводить как можно скорей, и официально не надо уже прятаться. Не надо изображать, что "я не я и лошадь не моя", что мы здесь не при чем. Поздно. Никто в это уже не поверит. Зато будет шанс, что противника удастся остановить не на линии Снежное-Луганский аэропорт-Луганск, а хотя бы недалеко от прежних позиций", — заявил преступник.
Стрелков также добавил, что нужно вводить артиллерию, средства ПВО, РЭБ, разворачивать их и применять. Чтобы можно было уничтожить все БПЛА, которые летают над ОРДЛО "как у себя дома". При этом Россия всегда будет агрессором на Донбассе, даже если Украина пойдет в наступление первыми, а РФ в ответ введет войска.
Украина, по словам военного преступника, готова к варианту, когда РФ проведет интервенцию. ВСУ применят БПЛА, ДРГ и все имеющейся вооружение, чтобы пехота РФ была поражена еще на подходе к границе.


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