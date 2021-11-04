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Юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду пройдет в Украине
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Юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду пройдет в Украине

17:30, 04 ноя 2021
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Украина примет юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду. Об этом сообщил президент Федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов, сообщает Сhampion.

"Мы были готовы принимать лучших юных прыгунов со всего мира еще в декабре 2020 года, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь и парализовала спорт на долгие месяцы. Я рад, что начиная с 2017 года, Киев постоянно борется за право быть хозяином самых престижных турниров по прыжкам в воду и мы проводим их на самом высоком уровне, об этом свидетельствуют отзывы и международных федераций, спортсменов и тренеров. Уверен, что и в таких сложных эпидемиологических условиях в этом году все будет лучше", - рассказал Лысов.
Главной ареной турнира станет Центр спорта Лико.
Участие в соревнованиях, которое состоится со 2 по 9 декабря 2021 года, уже подтвердили 30 стран.

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