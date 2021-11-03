Разбор матча: почему "Шахтер" проиграл "Реалу"

В матче четвертого тура Лиги чемпионов "Реал" дома победил "Шахтер" - 2:1. Что нужно знать об игре в Мадриде, рассказывает Gazeta.ua.

Кадровая ситуация. "Шахтер" остался без одного из своих ведущих игроков Педриньо, а у "Реала" не мог играть Вальверде.

Де Дзерби поработал над ошибками после первого матча. В основе вышел Степаненко, что придало надежности внутри поля. Свой шанс получил со стартовых минут Мудрик.

Равная игра. Команды поочередно обладали территориальным и игровым преимуществом. "Реал" больше играл первым номером, а "Шахтер" искал простор и свободные зоны.

Анчелотти рисковал. Итальянский наставник решил присинговать "Шахтер". Это привело к большому количеству потерь внутри и на своей половине поля. Гости получили столь нужное для них пространство.

Марлон привез гол. Бразильский защитник "Шахтера" потерял мяч в собственной штрафной. Бензему оставалось не промахнуться по пустым воротам.

Сильный матч Алана Патрика. Бразилец был лидером гостей внутри поля, вел игру команды. Патрик попал в штангу и сделал ассист на Фернандо.

Дубль Бензем. Форвард сборной Франции забивал внутри каждого из таймов.

Безудержный Виннисиус. Бразильский вингер хозяев эффектно и эффективно действовал на левом фланге. Додо так и не справился со своим соотечественником.

Надежный Трубный. Вратарь "Шахтера" несколько раз откровенно спасал свою команду.

Замены Де Дзерби не усилили игру. "Шахтер" пытался спастись от поражения. Де Дзерби выпускал свежих игроков, но ни один из них не усилил игру команды.

Неоднозначный Мудрик. Игрок молодежной сборной Украины успешно действовал в атаке, когда имел пространство, но плохо отрабатывал на оборону и в прессинге. Стал одним из виновников второго пропущенного мяча.

Закономерная победа "Реала". Нельзя сказать, что хозяева сыграли на максимуме. Команда Анчелотти приложила сколько усилий, сколько требовалось для победы.

Напомним

"Реал" набрал девять очков и возглавил группу. У "Шахтера" остается только одно очко в четырех матчах.

В другом матче группы "Шериф" будет принимать "Интер".

24 ноября "Шахтер" сыграет в гостях против "Интера" в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Начало игры в 19:45.

УЕФА по итогам матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» - «Шахтер» определил лучшего игрока поединка. Лучшим признан форвард мадридцев Карим Бензема, который оформил дубль, а его команда выиграла 2:1.