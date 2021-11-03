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Остров Змеиный прикрыт: Украина установила там оборудование по контролю за морскими целями

23:00, 03 ноя 2021
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Украинские войска установили на острове Змеиный оборудование по контролю за подводными и надводными целями, которое было поставлено Вооруженным Силам Украины иностранными партнерами, сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

Остров имеет стратегическое положение в акватории северо-западной части Черного моря, в случае его захвата военными силами РФ - Черное море окажется под практически полным контролем России, а украинской черноморской торговле и украинским портам будет нанесен непоправимый ущерб.
"Прикрытие острова обеспечивается также элементами комплексной системы противоракетной обороны (ПРО) стран Альянса, что закрывает восточные границы Евросоюза. Кроме того, в румынской Констанце дислоцируется Военно-Морская база НАТО, которая также поддерживает баланс сил в регионе", – пишет АрмияИнформ.
В ГУР сообщили, что на остров прибыл лично командующий разведуправления Кирилл Буданов.


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