Остров Змеиный прикрыт: Украина установила там оборудование по контролю за морскими целями

Украинские войска установили на острове Змеиный оборудование по контролю за подводными и надводными целями, которое было поставлено Вооруженным Силам Украины иностранными партнерами, сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

Остров имеет стратегическое положение в акватории северо-западной части Черного моря, в случае его захвата военными силами РФ - Черное море окажется под практически полным контролем России, а украинской черноморской торговле и украинским портам будет нанесен непоправимый ущерб.

"Прикрытие острова обеспечивается также элементами комплексной системы противоракетной обороны (ПРО) стран Альянса, что закрывает восточные границы Евросоюза. Кроме того, в румынской Констанце дислоцируется Военно-Морская база НАТО, которая также поддерживает баланс сил в регионе", – пишет АрмияИнформ.

В ГУР сообщили, что на остров прибыл лично командующий разведуправления Кирилл Буданов.



