Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ: зрелищное видео

Пара B-1B Lancer ВВС США способна за раз потопить весь Черноморский или Балтийский флот РФ. Об этом и о будущем устаревающих американских стратегических бомбардировщиков пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

По его словам, "невидимки" B-21 постепенно заменят изношенные в ходе воздушных кампаний над Ираком и Афганистаном сорокалетние B-1B в течение следующего десятилетия. Но проведенные в последние годы учения над Черным морем подчеркнули новую роль проверенного бомбардировщика, пишет издание, – "запугивать российский флот".

Когда сотня B-1 поступила на вооружение в начале 1980-х годов, они были строго ядерными носителями, но в начале 1990-х эта их функция была упразднена, а в течение 2000-х флот "лансеров" неуклонно сокращался. В 2020 году ВВС США оставили в строю 45 машин.

Как выразился обозреватель, во время конфликта Черное море "может стать тиром, где B-1 станут лучшими стрелками", ведь бомбардировщик с дальностью полета 8000—11 000 км и грузоподъемностью 24—27 тонн "идеально подходит для выполнения морских задач".

"Черное море стало гораздо более опасным местом после вторжения России на украинский Крымский полуостров в 2014 году. С тех пор Крым превратился в настоящую крепость РФ на юго-восточном фланге НАТО. Кремль поставил туда корабли, истребители и ракеты", – описывает Экс нынешнюю ситуацию.

В 2017 году B-1 модифицировали для несения новой противокорабельной ракеты большой дальности – боеприпаса-"невидимки" AGM-158C LRASM. Один борт может нести 24 ракеты по $3 млн каждая.

"Пара B-1 может выпустить 48 LRASM по российскому Балтийскому флоту. Вероятно, этого достаточно, чтобы за один проход потопить весь флот и устранить главную угрозу для кораблей США и их союзников в регионе", – пишет обозреватель.

Он уточняет, что B-1 сейчас "в рутинном режиме" практикуют удары LRASM. Не далее как 19 октября два бомбардировщика прошли в международном воздушном пространстве над Черным морем. Пара Су-30 ВМФ России поднялась на перехват из оккупированного Крыма и летела рядом, пока B-1 планово дозаправлялись в воздухе с двух KC-135.

Позднее в Кремле заявили, что "нарушение государственной границы РФ не допущено". Обозреватель пишет: а в этом в военное время и не будет необходимости, ведь радиус поражения AGM-158C – свыше 800 км, и это позволит B-1 отстреляться по российским кораблям в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.

Напомним

В январе 2021-го опубликовано видео, как происходит модернизация истребителей МиГ-29 во Львове. В апреле ВВС США перевели в Польшу несколько десятков истребителей, отрабатывая ситуацию, где может понадобиться экстренная переброска боевой авиации. 4 октября стало известно, что США разместят в Европе эскадрилью истребителей пятого поколения F-35A. Прибытие первых самолетов ожидается зимой.



