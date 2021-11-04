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Фекалии доказали: в древности тоже были гурманы: ели голубой сыр и пили светлый эль

08:00, 04 ноя 2021
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Ранее считалось, что древние соледобытчики питались в основном кашей. Полученные данные свидетельствуют о том, что они были более искушенными.Ученые проанализировали ДНК в фекалиях древнего европейского соледобытчика, жившего около 2600 лет назад. Они обнаружили, что в кале содержались микробы для производства пива и голубого сыра, пишет Business Insider.

В cтатье, опубликованной на этой неделе в Current Biology, как раз описаны четыре палеофекальные образца эпохи бронзы, железного века и эпохи барокко. Помимо того, что ученые из Института изучения мумий, Университета Тренто и Венского музея естественной истории смогли узнать, какое пиво и сыр употребляли люди тех времен, результаты исследования, что более важно, говорят о том, что индустриализация, вероятно, изменила западную диету, и что археология и здоровье кишечника, как пиво и голубой сыр, оказались на удивление идеальной парой. 
Новое исследование 2600-летних фекалий соледобытчика железного века показало, что рабочие того времени ели голубой сыр и пили пиво, что говорит о том, что их вкус был гораздо более утонченным, чем считалось ранее
Фекалии, которые были взяты из соляной шахты Халльштатт-Дахштайн на территории современной западной Австрии, стали частью исследования, опубликованного в среду в рецензируемом журнале Current Biology.
В исследовании проанализированы четыре образца фекалий: один из бронзового века, два из железного века и один из 18 века.
В одном из образцов железного века, который датируется примерно 600 годом до нашей эры, ученые обнаружили ДНК Penicillium roqueforti и Saccharomyces cerevisiae - микробов, которые и по сей день используются для производства пива и голубого сыра.
Молочное брожение и сыр появились еще до железного века. Но полученные результаты свидетельствуют о том, что люди вызревали сыр гораздо более сложным способом, чем считалось возможным в то время, сказала Керстин Коварик, археолог из Музея естественной истории Вены и автор исследования.
"Перед нами сложный и высоко обработанный пищевой продукт, который, должно быть, производился не только для сохранения, но и для достижения определенного вкуса и текстуры", - сказала она в интервью Insider.


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