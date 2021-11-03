Самое важное на сегодня: газ, электроэнергия, олигархи, антиваксеры и бюджет-2022

События катятся, как снежный ком и грозят перерости в лавину. И в Украине нет уверенности, что команда "слуг" во главе с Зе в состоянии удержать руль и курс. К тому же мы все еще не понимаем, куда движемся, каковы цели наших нынешних руководителей и что от их достижения получим мы, "простые" украинцы.

Уголовное дело против Фарион и Ницой

Полиция начала производство в отношении экс-депутата Ирины Фарион и детской писательницы Ларисы Ницой. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных оскорблениях в адрес футболистов национальной сборной и украинских олимпийцев, в частности, за русскоязычное общение со СМИ. УНИАН удалось получить эксклюзивные комментарии обеих фигуранток. Ницой отреагировала на уголовное дело против себя новым заявлением в адрес русскоязычных. Фарион в свою очередь обратилась с призывом к своим врагам.

Аварийная помощь от Беларуси

Министерство энергетики Беларуси сообщает, что в ответ на запрос об оказании аварийной помощи со 2 ноября с 14:00 начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны. При этом, уточнили в Минэнерго, о долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речь не идет. Госкомпания Оператор объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" подтвердила факт получения аварийной помощи.

В истории с запросами аварийной помощи от Беларуси и Словакии важно, как ресурсы Банковой наезжают на Ахметова, публично угрожая чуть ли не оставить его без копейки и начисто лишив влияния. В последний раз так слаженно «приветы» украинскому олигарху №1 спикеры ОП посылали совсем недавно, 20 октября: речь шла об опросе КМИС. Команда Зеленского ведет себя достаточно самоуверенно, не учитывая, что Ахметов в статусе олигарха пережил уже четырех президентов и, в отличие от многих других своих «коллег», никогда не был в опале. Новый политический сезон Ахметов встречает с усиленной «медийкой», оппозиционными нотками в повестке дня своих медиа-ресурсов и с Дмитрием Разумковым, на которого ставит уже открыто.

Закон об олигархах принят окончательно

Верховная Рада исправила «закон об олигархах», убрав из него противоречивые моменты в трех статьях. Теперь его оперативно подпишет спикер Стефанчук, а дальше еще оперативнее - Зеленский. Депутаты и депутатские группы, подконтрольные олигархам, дисциплинированно проголосовали «за». «Назначать» олигархами будет СНБО.

Бюджет на 2022 год - это углубление бедности

В Верховной Раде Украины утвердили в первом чтении проект госбюджета на 2022 год (№6000). Кабинет министров Дениса Шмыгаля прописал в документе повышение минимальной зарплаты всего на 3%. При этом только "официальный" рост цен прогнозируется на уровне на 6,2%, то есть украинцы, очевидно, станут беднее. Кроме того, в бюджет заложены огромные выплаты по госдолгу. Голосование состоялось 2 ноября после рассмотрения более 3000 правок.

Три года за подделку COVID-сертификата

За подделку сертификата о вакцинации в Украине будут жестко наказывать многотысячными штрафами и тюрьмой до 3-х лет. Уголовная ответственность угрожает не только производителям "липовых" документов, но и обычным украинцам, которые купят и будут использовать фейковый COVID-сертификат.

Оплата газа за качество – а кто будет его определять?

В Верховной Раде поддержали новый механизм исчисления стоимости и учета газа в энергетических единицах (кВт/ч) вместо кубометров. Соответствующий законопроект №2553 о внедрении учета и расчетов по объему газа в единицах энергии был принят парламентом во втором чтении и в целом. В его поддержку народные депутаты отдали 250 голосов. Теперь потребители природного газа будут платить за топливо, исходя из его качества, а не за полученный объем в целом.

Когда запустят "Северный поток-2"

Процесс сертификации «Северного потока-2» может продлиться до восьмого мая следующего года. То есть спустя отопительный сезон 2021-2022. Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что у немецкого регулятора есть время до восьмого января, чтобы вынести решение по сертификации газопровода. После этого вопрос в течении двух месяцев должна рассмотреть Европейская комиссия. При необходимости, она может продлить срок рассмотрения еще на два месяца (то есть, до восьмого мая) и вынести окончательное решение.

Для Украины, которая пытается максимально оттянуть запуск «Северного потока-2», - это благоприятный сценарий чисто экономически и в краткосрочной перспективе. Но ожидающих, что «СП-2» не получится запустить в принципе - всё меньше. А сложная ситуация на рынке газа в Европе будет только подталкивать ее не тянуть до мая.

Антимонопольный комитет расследует подорожание сахара

В Украине средняя цена на сахар взлетела вдвое – с 14,94 до 28,69 грн/кг. Антимонопольный комитет в таких действиях продавцов увидел признаки нарушений и проводит собственное расследование. Сахар в Украине – социальный (важный) продукт, стоимость которого контролируют и Госпотребслужба, и АМКУ. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий считает, что в прошлом году цены на сахар росли обоснованно, был дефицит. Но сейчас причин для удорожания нет.

Bloomberg: Путин проигнорировал предложение Зеленского

Российский "Газпром" не стал бронировать доп. мощности транзита газа через Украину и Польшу с первого по третий квартал 2022 года. Об этом свидетельствуют данные венгерской платформы RBP. При этом Оператор ГТС Украины предлагал транзитные мощности объемом до 9,8 млн куб. м. в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м. в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона они остались невостребованными. Также закончились и два прошлых аукциона бронирования - на октябрь и ноябрь этого года. Похоже, это заочный ответ на предложение президента Зеленского качать газ сверх заключенного контракта со скидкой 50%. Россия дает понять, что ей интересная прокачка через "Северный поток-2". И что наши транзитные мощности ее мало интересуют.

Антиваксеры перешли в наступление

Возле Верховной Рады, несмотря на дождь, толпы людей с антиваксовскими плакатами. Потом участники митинга пришли в правительственный картал и заблокировали ряд улиц в центре. Полиция наготове.

Основные требования: запрет принудительной вакцинации и отмена карантинных ограничений. Участники акции мотивируют свою позицию отстаиванием прав людей. Лозунги - «За восстановление правопорядка в Украине!», «За запрет принудительной медицины!», «За надлежащее образование наших детей!». Люди говорят о нарушении конституционных прав. О том, что «не может быть дискриминации по медицинским признакам». Что для нормальной жизни без вакцин они должны тратить личные деньги на тесты каждые 72 часа.

Среди митингующих Герой Украины Надя Савченко.

Протестующие - без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Подобные митинги проходят и в других странах.

Протесты против нарушения прав человека в нынешних условиях - имеют основания. Но пандемия - вещь, успешная борьба с которой плохо сочетается с правами человека. Китай тому доказательство. Это дилемма, с которой столкнулся весь мир. А методы контроля, которые на сегодня во всем мире тестируют государства, это потенциально - «опыт двойного назначения».

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что этот митинг - насмешка над медиками и семьями, которые утратили своих родных из-за коронавируса.

МОЗ заявляет, что более 93% госпитализированных с «короной» в Украине за прошлую неделю не были вакцинированы. Полиция не стала никого разгонять, но постфактум могут начаться разборки с организаторами. В истории уже ищут российский след. Появился и тезис об организации этой акции УПЦ.

Ирина Шевченко для Іnfokava по материалам СМИ



