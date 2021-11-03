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Байден предложил, большинство стран согласились до 2030 года сократить выброс метана на 30%

12:00, 03 ноя 2021
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В ходе саммита СОР26 более 100 стран мира согласились с планом по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

План был предложен администрацией американского президента Джо Байдена.
США считает, что это способно помочь в борьбе с климатическим кризисом в краткосрочной перспективе. К плану присоединились 105 государств, среди них и Украина, а также страны ЕС, Великобритания, Бразилия. В тоже время к плану не присоединились Россия, Китай и Индия – крупнейшие загрязнители окружающей среды.
В основе плана лежит сокращение выбросов метана от газовой и нефтепромышленности, ответственных за треть выбросов метана в США. Также во внимание попаду свалки, шахты и агропромышленность. План, называемый Global Methane Pledge, сможет сделать планету более прохладной на 0,2 градуса к 2050 году при выполнении цели. В основе плана лежит тот факт, что метан поглощает в 80 раз больше тепла, чем углерод (СО2), однако быстрее разлагается. Следовательно, сокращение его в атмосфере может относительно быстро уменьшить среднюю температуру планеты.
Страны пообещали к 2030 году сократить объем выбросов метана на 30% по отношению к уровню 2020 года.

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