Из жизни продвинутых роботов: зажигательные танцы и увольнения из полиции

Рабо-пса по имени Digidog уволили из полиции, потому что он напомнил жителям Нью-Йорка ужас из фильма "Черное зеркало". А другие робо-псы стали танцорами: повторили клип The Rolling Stones в честь 40-летия выхода альбома Tatoo You. Видео опубликовано на YouTube компании, передает УНН.

На видео робо-псы Boston Dynamics повторяют движения солиста группы Мика Джагера и гитаристов Кита Ричардсона и Ронни Вуда.

40 лет назад The ​​Rolling Stones выпустили свой культовый альбом Tattoo You. Мы помогаем им праздновать”, - говорится в описании видео.

Boston Dynamics – американская инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой роботов на двух или четырех ногах, а также на колесах. Разработки предназначены для военных целей, перевозки грузов и т.д. Компания основана в 2013 году, позже ее купила Google, но затем продала японскому холдингу SoftBank. Продажи роботов начались в 2019 году.

Hyundai на своем YouTube-канале выпустил клип «Добро пожаловать в семью с BTS». В видео работы моделей Spot и Atlas знакомятся с участниками K-Pop-группы и пляшут вместе с ними под песню Ioniq: I'm On It, вышедшую в сентябре прошлого года до запуска Ioniq – новой линейки электромобилей от Hyundai.

А в этом видеоролике семь роботов синхронно двигаются под музыку, создавая разные образы. Синхронизировать их удалось с помощью модуля Choreographer, разработанного специально для робо-танцев. При этом работы не понимают, что играет музыка, все позиционирование и движение это программирование и синхронизация.

Также компания Boston Dynamics показала новогоднее видео, на котором сразу четыре работы трех разных видов исполняют общий танец под композицию 1962 года Do You Love Me группы The Contours. Танец начинают два человекоподобных робота Atlas, затем к ним присоединяется робо-пес Spot, а в самом конце – еще и робот на колесах Handle.

А вот у робо-пса по имени Digidog карьера не сложилась

"Как в "Черном зеркале": департамент полиции Нью-Йорка расторг контракт с компанией Boston Dynamics на использование робота-пса из-за антиутопических опасений после шквала критики и опасений местных жителей, передает The New York Times.

Так, после приобретения в прошлом году Департаментом полиции собаки-работа, которую полиция назвала Digidog, отмечалось, что устройство сможет перемещаться в места, слишком опасные для отправки офицеров.

Тем не менее, робот стал источником горячих споров. Так, после того, как в апреле полицейские использовали его в здании муниципального жилья на Манхэттене, от горожан пошла негативная реакция: некоторые люди описали устройство как символ того, насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция против бедных слоев населения.

В конце концов служба работа-собаки в полиции Нью-Йорка закончилась.

В ответ на запрос от члена городского совета Бена Каллоса и спикера совета Кори Джонсона с просьбой предоставить записи, связанные с устройством, сотрудники полиции заявили, что 22 апреля был расторгнут контракт стоимостью около 94 тыс. долларов на аренду работа у производителя, Boston Dynamics.

Заместитель комиссара Департамента полиции по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер подтвердил в среду, что контракт был расторгнут и что собака-робот была возвращена или будет возвращена компании в ближайшее время.

В интервью Миллер сказал, что договор аренды должен был истечь в августе, и что к этому времени полиция планировала проверить возможности работы. По его словам, Департамент изменил свои планы после того, как устройство стало "мишенью" для людей, которые использовали его "для разжигания споров о расе и слежке".

Каллос, демократ, представляющий Верхний Ист-Сайд, занял другую позицию, заявив, что присутствие устройства в Нью-Йорке подчеркивает то, что он назвал "милитаризацией полиции".

Он сказал, что собаки-роботы напоминают тех, что были показаны в эпизоде ​​Metalhead из сериала "Черное зеркало".

"В то время, когда у нас должно быть больше полицейских на улице, чтобы строить отношения с жителями, они фактически двигаются в другом направлении, пытаясь заменить их работами", - сказал он.

Представитель мэра города Билл Нейдхардт сказал, что он "рад, что Digidog был уничтожен". "Это страшно, отталкивает и посылает неверный сигнал жителям Нью-Йорка", - сказал Нейдхардт.

Миллер сказал, что полицейское управление использовало роботов для реагирования на опасные ситуации на протяжении почти 50 лет. К примеру, саперы используют устройства, похожие на небольшие танки, для обезвреживания или транспортировки взрывчатых веществ.

По словам Миллера, благодаря своим четырём "лапам" устройство Boston Dynamics было более маневренным, чем работы, традиционно использовавшиеся полицией. По его словам, работать с роботом Boston Dynamics дешевле, а его качество видеозаписи лучше, чем у старых роботов.

По словам Миллера, устройство было использовано около полудюжины раз с тех пор как департамент приобрел его в августе прошлого года, в том числе при баррикадах и захвате заложников. Он сказал, что однажды он доставил еду заложникам во время вторжения в дом в Квинсе.

Он допустил возможность того, что Digidog может вернуться, заявив, что отдел может решить, что это более эффективно, чем другие подобные устройства.

Исполнительный директор Boston Dynamics Майкл Перри сказал в интервью этого месяца, что около 500 роботов-собак работают в полевых условиях по всему миру, большинство используются коммунальными предприятиями, на строительных площадках или в других коммерческих условиях, связанных с опасными ситуациями. Он сказал: работы компании "не предназначены для использования в качестве оружия, причинения вреда или устрашения людей или животных".

