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Каир перенаселен, Египет открывает новую высокотехнологичную столицу

23:30, 02 ноя 2021
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В Египте объявили конкурс на лучшее название для новой административной столицы, которую планируют открыть до конца 2021 года. Об этом сообщает Ahram.

Государственный инженерный орган, который реализует проект города, предлагает египтянам до 18 ноября присылать свои предложения относительно названия и слогана для новой столицы, а также инновационного логотипа и визуальной идентичности.
Новая столица расположена в 45 км к востоку от Каира, ее начали строить в 2015 году. В городе, где будут министерства, парламент, правительственные учреждения и все необходимые службы, сможет проживать 6,5 млн человек.
Сообщали, что новая столица Египта будет оснащена передовыми технологическими системами.
Люди будут использовать смарт-карты и приложения, чтобы открывать двери и осуществлять платежи. Общедоступный Wi-Fi будут распространять фонарные столбы.
Также для жителей создадут одно мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять всеми жизненно важными делами: оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщать о проблемах разные местные службы и тому подобное.
Не менее 6 тысяч камер на каждой улице будут отслеживать скопления людей и пробки на дорогах, выявлять случаи краж, наблюдать за подозрительными людьми или объектами и запускать автоматические сигналы тревоги во время чрезвычайных ситуаций.
Власти заявляли, что необходимость создания нового города связана с перенаселением Каира, где проживает более 9 млн человек.


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