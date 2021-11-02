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Пентагон и Генштаб ВСУ предупреждают о стягивании войск Рф к Украине, глава СНБО всё отрицает

22:00, 02 ноя 2021
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В конце прошлой недели о концентрации российских военных у границы с Украиной сообщила The Washington Post. Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России" и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021", состоявшихся с 10 по 15 сентября. В материале отмечается, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине, а конфликт на Донбассе "вошел в новую стадию".

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие сообщение о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной. 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отрицает данные западных медиа о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода. «Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают… Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет», – отметил Данилов.
По данным секретаря СНБО, ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась. Он добавил, что спутниковые фотографии следует сравнивать «со сравниваемым»: «Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии».

В то же время Минобороны Украины сообщило, что по состоянию на начало ноября этого года у украинской границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек. Также сообщается, что Министерство обороны Украины внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение при обмене информацией с нашими партнерами относительно ситуации безопасности вокруг Украины. В состав группировок входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

На Донбассе боевики продолжают наращивать силы и усиливают группировку артиллерии вблизи столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минообороны: “На отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии столкновения. При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок в замаскированные огневые позиции осуществляется преимущественно с наступлением темноты”, — сообщает ГУР.
В частности, командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности. Кроме того, оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью украинских военных и определение объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.

Пентагон внимательно следит за ситуацией в Украине на фоне сообщений о новом скоплении российских войск на границе страны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в понедельник, пишет AFP. “Нам известны публичные сообщения о необычных российских военных действиях на территории Украины. Мы намерены продолжить консультации с союзниками и партнерами по этому вопросу. Как мы уже говорили ранее, какие-либо эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большую озабоченность у Соединенных Штатов», — сказал Кирби.
Кирби сказал, что Вашингтон проконсультируется с союзниками и партнерами по поводу уведомлений о наращивании сил России. "Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины", - добавил он.


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