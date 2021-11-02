Алиса Стригункова - одиннадцатилетняя балерина из Горловки поразила чувственным танцем

Одиннадцатилетняя Алиса Стригункова вместе с родителями перебралась в Киев из Горловки, которая сейчас оккупирована, из-за войны. Когда она выступала на сцене шоу "Украина имеет талант", она своим танцем довела всех до слез, потому что смогла передать боль ребенка, который навсегда уехал из дома. Об этом пишет УНИАН.

Юная балерина отрывками вспоминает о событиях 2014 года. Она рассказала, что скучает по бабушкам, дедушкам и кошке, которые остались в Горловке. Девочка решила в танце рассказать свою печальную историю и показать титанический труд балерины.

Скорбь и боль ребенка читаются в каждом движении девочки и на глаза обращаются слезы. К концу выступления плакали все судьи и зрители.

По словам Алисы, она с двух лет мечтала стать балериной. Вот только родители девочки считали, что это слишком тяжело. Также юная балерина призналась, что были моменты, когда ей и самой хотелось все бросить, потому что танцевать – очень трудно.



