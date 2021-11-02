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Общество / Власть и право

Новые технологии для трудоустройства безработных предлагает правительство центрам занятости

19:00, 02 ноя 2021
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Как сообщает Правительственный портал, введение новой модели предоставления клиентоориентированных услуг центрами занятости предусматривает применение принципиально новых технологий и методов, направленных на ускорение трудоустройства лиц, ищущих работу, а также обеспечения эффективного и действенного сотрудничества с работодателями, что поможет кардинально изменить ситуацию на рынке труда.

Что предусматривает новая модель:
* предоставление услуг клиентам центра занятости уже во время первого визита;
* обеспечение обмена данными с органами власти с целью минимизации перечня документов, которые должны подавать клиенты;
* введение институтов карьерного советника и специализированного карьерного советника по вопросам инклюзивного трудоустройства, что позволит повысить адресность услуг по содействию занятости, расширить спектр взаимодействия с безработным населением с учетом их индивидуальных характеристик;
* введение института консультанта работодателя и предоставления им пакета персональных услуг, что позволит обеспечить индивидуальный подбор кандидатов на вакансии, представленные работодателем;
* цифровизация услуг, которые предоставляются центрами занятости – внедрение электронных сервисов (подачи отчетности, вакансий, резюме и т.п. в электронной форме), обеспечение работы Электронного кабинета работодателя и Электронного кабинета безработного в режиме реального времени с соответствующим предоставлением услуг через такие кабинеты.


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