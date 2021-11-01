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Украинский дуэт стал призером международного турнира по фигурному катанию

23:55, 01 ноя 2021
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Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин стал серебряным призером международного турнира по фигурному катанию памяти Дениса Тена, завершившегося в столице Казахстана, сообщает Федерация фигурного катания Украины.

Ученики Галины Чуриловой были третьими в ритмическом танце, а в произвольном показали второй результат (113,18) и остались на этой позиции в общем зачете – 188,64.
Победителями турнира стали российские танцоры Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 195,06. На третьем месте также дуэт из России Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 186,80.
Стоит отметить, что в мужском одиночном катании 19-летний украинец Иван Шмуратко после четвертого места в короткой программе опустился на две строчки в произвольной и финишировал на пятой позиции с итоговой суммой баллов 208,66.
Накануне бронзовую награду турнира завоевала украинская фигуристка Анастасия Шаботова.

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