Украинский дуэт стал призером международного турнира по фигурному катанию

Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова/Максим Никитин стал серебряным призером международного турнира по фигурному катанию памяти Дениса Тена, завершившегося в столице Казахстана, сообщает Федерация фигурного катания Украины.

Ученики Галины Чуриловой были третьими в ритмическом танце, а в произвольном показали второй результат (113,18) и остались на этой позиции в общем зачете – 188,64.

Победителями турнира стали российские танцоры Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 195,06. На третьем месте также дуэт из России Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 186,80.

Стоит отметить, что в мужском одиночном катании 19-летний украинец Иван Шмуратко после четвертого места в короткой программе опустился на две строчки в произвольной и финишировал на пятой позиции с итоговой суммой баллов 208,66.

Накануне бронзовую награду турнира завоевала украинская фигуристка Анастасия Шаботова.