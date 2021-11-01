Зе в теплой ванне, поэтому в Украине критическая ситуация

В Украине критическая ситуация с коронавирусом. В Украине критическая ситуация в энергетике. Писец подкрался незаметно, хоть виден был издалека…

И та и другая ситуация могли быть спрогнозированными. И даже прогнозировались. И требовали реакции. Но реакции не было. Почему? Потому что не поступил сигнал. Вы можете бесконечно жарить руку на медленном огне, но если мозг отключен, он не даст сигнал нервной системе убрать руку.

Так и в нашей теплой ванне, окруженной лояльными людьми. От которой давно отогнали профессионалов. Первое лицо, от которого все зависит, пребывает до поры до времени в счастливом неведении. И время уходит. Плохие новости никто не приносит. Все же знают, что бывает с гонцами, которые приносят плохие вести. Кто портит настроение…

В Киеве с понедельника красная зона. И надо иметь сертификат о вакцинации, чтобы жить полноценной жизнью. Да и по всей стране тоже. Это хороший стимул вакцинироваться. Если знать об этом загодя. Если знать за два месяца до того, что с 1-го ноября будет такой режим. Можно ли вакцинироваться двумя дозами вакцины за выходные? Вопрос риторический.

Да, люди сами виноваты. Люди такие. Но власть то давно в курсе, какие у нас люди. Зашкаливающий уровень антивакцинаторов социология показывала еще с весны. И то, что политики прямо избегали месяцами публично настаивать на вакцинации говорит о том, что они в курсе. Комментарии в инстаграмме им в помощь. А то, как ведет себя вирус дельта было видно еще летом.

Что требовалось от власти в такой ситуации? Единая централизованная кампания. Принуждения к вакцинации. Да, непопулярно. Но лучше, чем видеть сегодняшние очереди в крематории.

Еще два месяца назад надо было объявить о том, о чем объявили сегодня. И дать населению месяц. Чтобы вакцинация прошла активнее. И сделать из всей страны один большой Моршин. Если там смогли, то значит смогли бы и по всей стране. Постепенно закручивая гайки. Но команды не последовало. В итоге петух клюнул, но уже поздно. У нас и коллапсирует медицинская система и одновременно люди побегут покупать сертификаты о вакцинации, чтобы было что предъявлять с понедельника. И продолжат попадать в больницы. И вакцинация сейчас идет авральными темпами. Но помогает уже избежать подобной ситуации весной, но никак не помогает сегодняшнему моменту.

Видели ли отдельные начальники такую ситуацию? Конечно. Эксперты, настоящие эксперты, кричали об этом и показывали пальцем на то, как делают в Европе. Но разве можно подливать холодную воду в теплую ванну? И лучше оставить донесение информации кому-то другому. В итоге дурных нема. И в дураках вся страна. А Украина является одновременно и наименее вакцинированной в Европе (стыд и срам) и показывает сумасшедшие темпы смертности.

И дело тут даже не в отдельных персоналиях. Дело в системе.

Одновременно нам всем грозят веерные отключения электроэнергии этой зимой. И да, конечно, есть общий мировой энергетический шок. Но на него же надо было реагировать.

В итоге мы входим в холода с газом впритык, рекордно низкими запасами угля, остановкой поставки энергетического угля из России. И даже импорт электроэнергии из России вряд ли поможет, потому что Россия не хочет помогать. Не дает электроэнергии и все. Не говоря уже о том, что в пиковые холода Россия может еще и транзит газа остановить.

То, что Россия может ударить в критический момент, ни для кого не сюрприз. Сюрприз, что этот удар является для кого-то сюрпризом. И Россия бьет. Просто потому, что мы подставились.

Что по итогу? По итогу трудно понять, как в такой ситуации мы избежим веерных отключений этой зимой. Можно ли было этого избежать? Да. Но сначала поломали Нафтогаз, заигрались в популизм на рынке газа, а потом еще и на рынке угля. Цены на уголь по всему миру росли, а Украина держит низкие тарифы на электрику. Как результат — компании не накапливают уголь. И теперь остается только молиться богу погоды, чтобы глобальное потепление явило себя Украине этой зимой во всей красе.

Можно было начать делать что-то раньше? Да. Но надо было принять такое решение. Но никто не хочет нести плохие вести. Особенно, если потенциальный посланник обещал, что все будет чики- пики, мамой клянусь. И надо же популярные решения принимать, тарифы на электрику снижать. Ну вот и будем зимой сидеть с самыми низкими тарифами на свет в Европе, но без света. Романтика.

На авось не прокатило. Ни с коронавирусом. Ни с энергетикой.

Время потеряно. И уже поздно. Нет решения, которое бы сделало хорошо. Можно говорить только о минимизации потерь.

Какой вывод? Что мы должны понять, чтобы этого больше не повторилось?

Система, построенная по принципу лояльности, не работает. Ни один бизнес так не выживет. Не могут адекватно работать и при деспотии. Просто система с любым руководителем не дееспособна в «теплой ванне». Потому что его окружают просто лояльные, которые льстят, что есть сил, и окружают и себя любимых такими же льстецами, которые рассказывают день и ночь о великих свершениях и даже финансовый отчет компании могут превратить в дешевую оду.

Надо строить институты. И опираться на профессионалов, а не на лояльных людей.

И да, это очень дорогой урок. В тысячи жизней и миллионы судеб. И черт его знает, сколько миллиардов гривен.

Сергей Фурса, Facebook, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Комментарии зачастую интереснее публикации:



Евгений Мажуга

Есть новая партия Сильная Нация. Так вот один из её представителей сейчас винит действующую власть за меры против короновариуса (ущемление прав людей и плохая медицина). Хотя два года назад говорил "Нужен молодой Вовочка, а не этот барыга". Я ему указал на это. Он ответил: "Какая разница: этот на дороги потратил деньги, а не на больницы, а тот бы вложился в Рошен". Вот такой вот шлак в головах... Они создают партии, они влияют на людей...

Irina Orlova

Была на Байковом сегодня. Очередь к похоронному окну, где выдают жетончик на кремацию. Зимой папу хоронила, больше часа в такой очереди провела, а сегодня она в два раза длиннее...

Евгений Завьялов

Все же я не верю в, ну уж такой идиотизм. Слишком он совершенен, до неестественного для идиотизма совершенства.

А вот на хорошо продуманный и спланированный саботаж это похоже значительно больше.

Алла Рарадна

Я простая домохозяйка, но понимаю всё лучше Зеленского, так что: он совсем "дурачок" или всё-таки это спланированная операция?!

Elena Finberg

Запаморочення країни почалося в 2019. Досі до тями ще не прийшли. Про це говорять зелені рейтинги. Молимося, як в чотирнадцятому молилися на Майдані. Боже, Украіну збережи..

Валентина Скачко

Тепла ванна тут ні при чому. Сонцесяйний - він таки совок і неук. Але своє офшорне діло туго знає. Дурний та хитрий - є таке українське прислів'я. Він прекрасно знав, що йшов на авантюру з президентськими виборами у якості прокладки бєніколомойського, - з метою красти. І забезпечити казкове збагачення своїм патронам-олігархам. Його мало хвилює висока смертність: коли ковідний фонд розкрадав - не знав, до чого це призведе? Так само його мало хвилюють віялові відключення і замерзаюча Україна. Єдине, що для нього зараз актуально - не проґавити момент і встигнути заскочити до гелікоптера і гайнути до теплих країв, тобто, вчасно сдєлать ногі. Так само його мало хвилюють недолугі Нью-Васюківці, які залишаться стояти з роззявленими ротами від блискучої шулерської операції. Цей сценарій був написаний Дорослими Дядями з самого початку, - за декілька років до виборів. Невже не ясно?

Елена Золотухина. Та ясно, Але чому рейтинг в нього досі найвищий? І, здається, не до гелікоптера він поспішає, а до

Валентина Скачко. По-перше, соціологічні служби проплачені, - з ними Зєля має гешефт. По-друге, - а що, піпл має альтернативну думку? Всі медіа прихватизовані олігархами, - співають йому осанну. Рейтинг тримається, бо критика відсутня. Та й лідери громадської думки або угодовські, або щиро не розуміють, що маємо не "отдєльниє нєдостаткі" у діях влади, а чітко сплановану і організовану грандіозну акцію з остаточного нищення України. Тому так нахабно сподівається на другий строк. Але при цьому стоїть на стрьомі - чи не підійдуть, як у 14-му, щоб винести. Як підійдуть - прямо з даху ОПи на гелікоптері відлетить у вирій.

Anatoliy Savchak

Гарно сказано! І дійсно, гіпотеза за жополизів виглядає правдоподібною. Втім що мене дивує і навіть шокує, так це соціологічна динаміка виборців. Здавалося б, що при падінні економіки, жахливій епідемії, нестабільності і скептисі завтрашнього дня народ би мав розумніші й раціональніше обирати своїх лідерів. Однак все абсолютно навпаки.

Обирають не ефективних управлінців, рішучих, сміливих і прагматичних лідерів. А хитрунів, обманщиків і відвертих негідників.

Danylo Lemnik

Гипотеза о жополизах справедлива лишь отчасти. Вторая сторона медали показывает, что эти персонажи оказались возле ванны не случайным образом, а по назначению самого Зеленского. От перестановки кроватей ситуация не изменится, гнать в шею (возможно, в направлении суда) необходимо главное "зеленое" недоразумение.

Алексей Ступак

Ой нэ-нэ…. Прямо трагизм в посте чувствуется. Вспоминаю, был такой банкир в Украине, Жак Мунье, который рассказывал как тут все плохо, но если будете держаться меня, то все будет хорошо. Нельзя энергетику рассматривать отдельно, она часть экономики: есть деньги, будет и энергия, уголь не только в РФ добывают. А теперь чуть более широко: зерновые 83 млн. тонн, масло на уровнях, металл на уровне, газ планомерно снижается, как и ожидалось, ноябрь будет тёплым. Одна из основных статей импорта - автомобили, будет чуть ниже обычного из-за дефицита полупроводников. Поэтому в краткосрочной перспективе причин для панических настроений в экономике нет. Драйвером роста экономики будут продолжать оставаться дорожное строительство, жилищное, стройка складской логистики, с/х. Украинские собственники компаний продолжают инвестиции в переработку, продолжают строить и наращивать производство и продажи на существующих мощностях. Так или иначе, страна развивается, закон про землю, хоть и в таком виде - первый шаг, есть масса других примеров. Можно ли лучше? Очевидно да, очевидно, что с Ростом ВВП 3.5% мы почти стоим на месте, когда в прибалтийских странах 7%. Очевидно, что экономика остаётся открытой и в среднесрочной/долгосрочной переспективе это обеспечивает повышенные риски, зарактерные для схожих с Украиной стран. Кто виноват? Первый - нет, у нас парламентско-президентская республика, не наоборот, да и политики всегда будут преследовать свои цели, бороться за избирателя, а проводить не популярные реформы - нет. Поэтому есть такая пословица - нечего на зеркало принять, если лицо кривое. Политики будут преследовать политические цели, бизнес - бизнесовые (ассоциации, лоббисты), гражданские же штуки - только через гражданские и территориальные объединения. По другому не будет. Важно: вопреки бытующему мнению, что построение гражданского общества - это покупка методички на западе, так это не работает. Мы сами должны пройти свой путь и за нас этого никто не сделает.

Копейка Роман

Як можна вибрати президентом коміка, наділити його майже необмеженими повноваженнями, потім спостерігати, як руйнуються державні інституції, при цьому чекати своєчасних, компетентних і правильних рішень? Це схоже на когнітивні розлади.

Илья Петиченко

Я не антивакцинатор, но принуждение к вакцинации неправомерно. Как, например, запрет на добровльную эвтаназию. право людини на свободу свого тіла є більш фундаментальним принципом ніж суспільна безпека. Це якщо ми сповідуємо європейські цінності, а не, наприклад, авторитарні китайські, де суспільне має перевагу над особистим.

Вікторія Соломаха. Якщо його право не шкодить іншим!

Anastasia Posmashna

Движ антиваксів є проплаченим, адже пару сотень гривень 200 кінченим дебілам - і от вам ходяча реклама, щоб люди купували сертифікати. В Запоріжжі , прийнанмі, так. Ще влітку ходили зомбаки і шось буркотіли про чіпи і іншу дичину. Доречі, так і не відповіли, куди дівати старий савєцькій чіп, вживлений в дитинстві. Всьо схвачєно, бабулєц тече рікою в кармани організаторів антиваксівського руху. "Шукай кому це вигідно" - кажуть антивакси, натякаючи на Агату Крісті, але вони ії не читали, нажаль.



